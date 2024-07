Spis treści: 01 Małgorzata Kożuchowska w bieliźnianej sukience

02 Sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej idealna dla kobiet 50+

03 Satynowa sukienka - gdzie kupić?

Małgorzata Kożuchowska w bieliźnianej sukience

Aktorka zdecydowała się założyć sukienkę, która jest hitem lata 2024. Wykonana jest z satyny i ma luźny krój, w związku z czym będzie idealnym wyborem na lato dla wszystkich dojrzałych kobiet.

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy aktorka udowodniła, że kobiety 50+ mogą nosić hitowe sukienki i wyglądać w nich świetnie. Tym razem Kożuchowska wybrała satynowy model i pokazała, że nie jest on zarezerwowanym jedynie dla młodych dziewczyn. Warto również wspomnieć, że ten rodzaj stylizacji może zatuszować mankamenty sylwetki!

Zdjęcie Małgorzata Kożuchowska w bieliźnianej sukience / Instagram

Sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej idealna dla kobiet 50+

Bieliźniana sukienka na cienkich ramiączkach, którą wybrała Małgorzata Kożuchowska ma niebieski odcień w czarne różne, a dekolt obszyty jest ciemną koronką. Poza tym, że wygląda zjawiskowo, to dzięki swojemu krojowi podkreśla i wysmukla ramiona, a dodatkowo maskuje boczki i odstający brzuszek! W związku z tym jest to idealna propozycja dla tych pań, które lubią chodzić w sukienkach, ale obawiają się, że za bardzo podkreślą one niedoskonałości ich sylwetki.

Luźny krój to nie jedyna zaleta bieliźnianej sukienki. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć jest uniwersalność tego typu modelu! Świetnie wygląda on bowiem nie tylko z sandałkami na obcasie czy balerinkami, lecz także trampkami oraz sneakersami. W związku z tym można zdecydować się na ten look zarówno na przyjęcie czy romantyczną kolację oraz do pracy, a nawet na co dzień na spacer czy zakupy.

Zdjęcie Małgorzata Kożuchowska udowadnia, że dojrzałe kobiety świetnie wyglądają w modnych sukienkach / Instagram

Satynowa sukienka - gdzie kupić?

Satynowe sukienki dostępne są aktualnie w większości sieciówek, w których od jakiegoś czasu trwają letnie wyprzedaże. W związku z tym za około 80-150 zł można zaopatrzyć się w stylizację w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej.

Warto wspomnieć, że w sklepach dostępne są różne rodzaje bieliźnianych sukienek - można wybrać najbardziej odpowiadającą długość oraz kolor. Dodatkowo, dla odważnych pań, zadedykowane są modele odsłaniające plecy czy posiadające nietypowe: dekolt czy rozcięcia. W związku z tym każda kobieta może znaleźć swoją idealną bieliźnianą sukienkę!

