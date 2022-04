Cyklon Pamela. Temperatura rośnie

Cyklon Pamela przyniesie do Polski ocieplenie. To dobra informacja przede wszystkim dlatego, że w tym roku kwiecień raczej nie rozpieszcza nas wysokimi temperaturami.

W środę będzie ciepło szczególnie na zachodzie kraju, a w czwartek w centrum oraz na południu i wschodzie. Cyklon zaciągnął i skierował do środkowej i zachodniej Europy ciepłe powietrze.

- Napłynie ono z południowego zachodu wraz z pyłem saharyjskim. Ocieplenie poczujemy szczególnie 13-14 kwietnia, gdy termometry miejscami wskażą powyżej 14-20 st. C - informuje portal dobrapogoda24.pl.

Cyklon Pamela przyniesie pył saharyjski

- Obecność pyłu saharyjskiego ma zdradzić matowe niebo w rejonach przejaśnień i rozpogodzeń i osad, który pojawi się na parapetach, w rynnach czy karoseriach samochodów - czytamy w portalu dobrapogoda24.pl.

Pył saharyjski opadnie wraz z deszczem, dlatego meteorolodzy radzą, by wstrzymać się z myciem samochodów na święta. Jego opad jest prognozowany 14 kwietnia, ponieważ tego dnia pojawi się front atmosferyczny spychający ciepłe powietrze z północnego zachodu na południowy wschód kraju.

Jak pył znad Sahary wpłynie na nasze zdrowie?

Wraz z pyłem znad Sahary do Polski napłynie suche i gorące powietrze. W związku z tym niektóre osoby mogą odczuwać problemy z oddychaniem. Pył z południa może być szczególnie uciążliwy dla alergików i astmatyków.

Dlatego też w przypadku wystąpienia takich objawów jak: świszczący oddech, napadowy kaszel i duszności, należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Pył saharyjski może wywołać również zapalenie spojówek i podrażnić śluzówki nosa, gardła i krtani, co może doprowadzić do chrypki, łzawienia oczu, kataru czy zapalenia zatok.

Cyklon Pamela i pogoda na Wielkanoc

Wiele wskazuje jednak na to, że piękna pogoda nie pozostanie z nami długo. Prognozy wskazują, że w Wielkanoc spodziewane jest ponowne ochłodzenie. Temperatura ma wynieść od 7 do 8 st. C na wschodzie i od 10 do 12 st. na zachodzie kraju. Nocami prognozowane są przymrozki do -3 st. C.

