Pył znad Sahary dotarł w środę, 16 marca do południowo-zachodnich krańców Polski - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kalima, czyli pył lub piasek, który pojawia się najczęściej nad Oceanem Atlantyckim, pochodzi znad marokańskiej części Sahary.

Unoszone przez silny wiatr na wysokość 2-3 km nad ziemią drobinki piasku powodują zamiecie pyłowe, czego efektem są żółtawe i pomarańczowe odcienie nieba, widoczne w rejonach, nad którymi pojawił się pył. Pojawienie się pyłu znad afrykańskiej pustyni to jedna z konsekwencji burzy Celia.

Pył znad Sahary - co to jest, jak wygląda?

Zjawisko pyłu saharyjskiego występuje w Polsce niemal każdego roku wiosną i latem. "Masy powietrza zawierające pył znad Sahary dotarły dziś nad płd.-zach. krańce Polski. W tych regionach dziś wieczorem może pojawić się mętne niebo. Nie jest wykluczone pojawienie się warstewki pyłowego 'kurzu'" - informowało w środę IMGW.

Jak wynika ze wstępnych prognoz, kumulacja zjawiska nastąpi pod koniec tego tygodnia, czyli w weekend (19-20 marca). Kiedy "antycyklon będzie się znajdował nad Polską, to pył saharyjski napłynie również nad nasz kraj z zachodu, gdyż wyż kręcąc się odwrotnie do wskazówek zegara, będzie zaciągał powietrze z zachodniej Europy" - informuje portal dobrapogoda24.pl.

Polska pod warstwą pyłu saharyjskiego. Tak wyglądają "pomarańczowe" krajobrazy

Pył znad Sahary - czy jest szkodliwy dla zdrowia?

Wraz z pyłem znad Sahary do Polski napłynęło gorące i suche powietrze. To sprawi, że niektóre osoby mogą odczuwać problemy z oddychaniem. Eksperci ostrzegają, że pył z południa jest szczególnie uciążliwy dla alergików i astmatyków. Może u nich dojść do poważnych powikłań w postaci zaostrzenia astmy i alergii.

W przypadku wystąpienia takich objawów jak: napadowy kaszel, świszczący oddech czy duszności, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pył znad Sahary może wywołać również zapalenie spojówek, a także podrażnienie śluzówki nosa, gardła, a nawet krtani, co może doprowadzić do uciążliwej chrypki, łzawienia oczu, kataru, a nawet zapalenia zatok.

Trudny czas dla alergików. Kalendarz pylenia roślin 2022

Pył znad Sahary - ostrzeżenie

Kaszel alergiczny, który jest naturalnym odruchem, chroniącym przed dostaniem się alergenów do organizmu, może towarzyszyć odkrztuszanie bezbarwnego śluzu. W zdecydowanej większości przypadków kaszel ten można scharakteryzować jako suchy, męczący, duszący.

Aby zapobiec skutkom długotrwałego kaszlu najprostszym rozwiązaniem jest unikanie alergenu. W tym przypadku jest to jednak niemożliwe. Alergicy, żeby ulżyć sobie w dolegliwości, powinni pić więcej płynów - najlepiej ok. 3 litrów wody dziennie. Można używać również aerozoli, które nawilżają jamę ustną.

Pył saharyjski jest naturalnym smogiem, dlatego też, wychodząc na zewnątrz, warto zabrać ze sobą maskę antysmogową. Tego typu akcesorium ma za zadanie chronić przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza.

