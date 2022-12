W tej branży pracują najwierniejsi mężczyźni

Amerykańskie badanie pokazało, że statystycznie aż 98 proc. mężczyzn związanych z pracą socjalną to wierni mężowie, którzy nie poszukują okazji do zdrady swojej żony. Minimalnie gorzej wypadli rolnicy oraz ludzie świata sztuki i rozrywki — aż 97 proc. zadeklarowało chęć pozostania wiernymi swoim partnerkom. 96 proc. nauczycieli i prawników także nie szuka okazji do zdrady. Nieco gorzej (ale wciąż w czołówce wierności) wypadli lekarze i pracownicy branży medycznej — 95 proc. z nich nie planuje zdradzać żony. Natomiast ludzie marketingu i reklamy są wierni swoim partnerkom w 94 proc.



Według badania amerykańskiego portalu najczęściej do zdrady przyznają się bankierzy i przedstawiciele branży finansowej. 63 proc. wszystkich niewiernych mężów zdrady dopuszcza się, będąc w podróży służbowej. Natomiast wśród kobiet najczęściej zdradzają te związane z branżą medyczną (29 proc.) i budowlaną (23 proc.). Natomiast 53 proc. ankietowanych mężczyzn i 29 proc. kobiet przyznaje się do romansu w pracy.



Specjaliści od pośredniczenia w zdradach

Na przedstawione wyniki należy patrzeć jednak z pewnym dystansem. Badanie przeprowadzono na grupie - 1000 osób, gdzie granica błędu statystycznego to około 3 - 4 proc. Miało ono postać ankiety — zatem należy liczyć się z tym, że respondenci mogli nie być w niej całkowicie szczerzy. Z innej jednak strony badanie przeprowadził portal Ashleymadison.com mający 21 milionów użytkowników na całym świecie, który reklamuje się hasłem: “Życie jest za krótkie. Zacznij romans" i swoją ofertę adresuje do tych, którzy chcieliby zdradzić swojego męża czy żonę — a więc swego rodzaju specjaliści. Pytaniem otwartym pozostaje też, czy gdyby podobne badanie przeprowadzono w Polsce, to najwierniejsi także okazaliby się pracownicy socjalni, rolnicy i artyści?



