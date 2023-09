Spis treści: 01 Materiałowe ręczniki kuchenne to niezbędny element każdej kuchni

02 Skuteczne pranie ręczników kuchennych. Wrzucenie ich do pralki nie wystarczy!

03 Szybki sposób naszych babć na czyszczenie ręczników

Materiałowe ręczniki kuchenne to niezbędny element każdej kuchni

Materiałowe ręczniki kuchenne przydają się nie tylko do wycierania naczyń. Często używamy ich również do przecierania blatów kuchennych, przez co zdarza nam się porządnie je wyplamić trudnymi do zmycia produktami np. kawą. Ręczniki materiałowe doskonale nadają się również do zawijania świeżego pieczywa. Z tego powodu prawidłowe ich czyszczenie jest bardzo ważne.

Ściereczki kuchenne mogą być również ozdobą kuchni. W sklepach dostępne są w różnych kolorach oraz wzorach, a dopasowując je do aranżacji naszej kuchni, możemy nadać jej dodatkowych walorów wizualnych. To kolejny powód, dla którego powinno nam zależeć na estetycznym wyglądzie naszych kuchennych ręczników.

Skuteczne pranie ręczników kuchennych. Wrzucenie ich do pralki nie wystarczy!

Czekanie z praniem ręcznika kuchennego do momentu, gdy będzie on widocznie brudny, jest ogromnym błędem. To, że na pierwszy rzut oka ręcznik wydaje się czysty, wcale nie oznacza, że taki jest. Pamiętajmy, że poza plamami, na ściereczkach wiszących w naszej kuchni osadzają się bakterie, roztocza, grzyby i kurz.

Z tego powodu ręczniki, których używamy wyłącznie do wycierania naczyń, należy prać co najmniej raz w tygodniu. Jeśli jednak nasze ściereczki mają bardziej uniwersalne zastosowanie i lubimy przecierać nimi blaty lub wycierać umyte warzywa, powinniśmy wymieniać je co trzy dni.

Czy jednak samo pranie wystarczy? To zależy. Piorąc ręczniki w pralce, najlepiej robić to w temperaturze 90 stopni, w silnym detergencie, ustawiając program na co najmniej godzinę. Jeśli zdecydujemy się wyprać je w niższej temperaturze, nie pozbędziemy się trudnych plam, a także nie usuniemy z nich bakterii i grzybów.

Zdjęcie Na ręcznikach kuchennych osadzają się bakterie, roztocza i grzyby, dlatego szczególnie powinniśmy dbać o ich czystość. / 123RF/PICSEL

Szybki sposób naszych babć na czyszczenie ręczników

Istnieje jednak szybszy i bardzo prosty sposób na skuteczne odplamianie, odświeżenie i zdezynfekowanie naszych materiałowych ręczników kuchennych. Trik ten dobrze znany jest naszym babciom, które były ekspertkami w zachowaniu porządku i czystości w domu.

Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem czyszczenia ściereczek jest ich wygotowanie. Oprócz wrzątku potrzebujemy do tego jeszcze dwóch składników - sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Oto jak prawidłowo prać ręczniki:

Zagotuj w garnku wodę, a następnie wrzuć do niego brudne ściereczki. Do garnka dodaj płyn do naczyń oraz pół szklanki sody oczyszczonej. Zawartość garnka należy wymieszać, a następnie gotować przez 20 minut. Po tym czasie wrzuć ręczniki do pralki i wypierz jak zwykle.

