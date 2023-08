Jak dokładnie wyczyścić okap oliwą?

I choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to absurdalne, to jednak w rzeczywistości czyszczenie okapu oliwą doskonale sprawdza się przy tłustych plamach na urządzeniu. Oliwa świetnie rozpuści mocno zaschnięte plamy tłuszczu, a to już połowa sukcesu.

Zatłuszczone miejsca smarujemy oliwą, przykrywamy zmoczoną w ciepłej wodzie ściereczką z mikrofibry i zostawiamy na kilka minut. Po tym czasie okap należy przetrzeć ściereczką lub gąbką do mycia naczyń, a na koniec wszystko dokładnie przetrzeć ręcznikiem kuchennym.

Zdjęcie Oliwa doskonale sprawdza się przy czyszczeniu okapu / 123RF/PICSEL

Jak dokładnie wyczyścić okap octem?

Ocet z powodzeniem wykorzystywany jest do przyrządzania różnego rodzaju mikstur, które pozwalają zachować w domu czystość. W przypadku czyszczenia okapu - ocet w połączeniu z wodą może posłużyć za doskonały środek usuwający tłuste plamy.

Zdjęcie Ocet ma bardzo wszechstronne zastosowanie / 123RF/PICSEL

Ocet należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1 i przelać całość do butelki z funkcją spryskiwania. Miksturę nanosimy na okap i czyścimy szorstką stroną gąbeczki do mycia naczyń. Na koniec wycieramy mokrą ścierką i osuszamy ręcznikiem papierowym.

Jak dokładnie wyczyścić okap sodą oczyszczoną?

Niezastąpiona w każdym domu niczym scyzoryk w dłoni MacGyvera. W walce z zabrudzonym okapem soda oczyszczona to doskonały środek usuwający przyklejony kurz i tłuszcz. Sodę należy wymieszać z wodą, by powstała konsystencja gęstej pasty i na koniec dodać nieco soku z cytryny.

Zdjęcie Soda oczyszczona w połączeniu z wodą i cytryną sprawi, że okap będzie idealnie czysty / 123RF/PICSEL

Tak przygotowaną substancję nanosimy na zabrudzone miejsca na okapie i czekam około 10 minut. Po tym czasie, zanim pasta całkowicie wyschnie, przecieramy gąbeczką do mycia naczyń.

