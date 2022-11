Racewicz pokazała zdjęcie sprzed 20 lat. Obok niej wciąż ten sam mężczyzna

Dziennikarka i prezenterka Polsat News śmiało eksperymentuje z wizerunkiem niedawno przedłużyła kosmyki i oczarowała swoich fanów tą przemianą. Gwiazda zdecydowała się na przedłużanie włosów, co dodało jej wdzięku i elegancji, jednocześnie odejmując lat. W komentarzach na jej instagramowym profilu, gdzie chętnie dzieli się kulisami swojego prywatnego życia, zachwyceni fani nie szczędzili słów zachwytu.

Styl Joanny Racewicz przez lata się zmieniał. Powiedzieć, że śmiało eksperymentowała z fryzurami, to nic nie powiedzieć! Dziennikarka nosiła między innymi krótką fryzurę w stylu pixie, widywana była w klasycznym bobie i lekko pofalowanej, dłuższej wersji tego klasyka. Prezentowała zadziorne asymetryczne cięcia z fantazyjnie wygolonymi bokami, lansując przy okazji artystyczny nieład, lub przeciwnie gładko zaczesane, wyprostowane pasma. Zawsze jednak była wierna jednemu kolorowi - blond w każdej możliwym odcieniu to od lat jej znak rozpoznawczy - od ciepłych, miodowych odcieni po intensywną, zimną platynę.

Te kolory dobiera dla niej od lat jeden i ten sam stylista fryzur, a równocześnie przyjaciel Leszek Czajka. Joanna Racewicz niejednokrotnie zamieszczała na swoim instagramowym koncie zdjęcia z atelier fryzjerskiego przyjaciela, kierując równocześnie czułe i ciepłe słowa pod jego adresem.

Tym razem jednak zamiast kolejnej odsłony fryzury, dziennikarka postawiła na wspomnienia - na stories dodała zdjęcie z Leszkiem Czajką i opatrzyła je wymownym komentarzem: "Dawno temu w odległej galaktyce" - napisała.

Wygląda na to, że to jedno z pierwszy wspólnych zdjęć przyjaciół, zrobionych mniej więcej 20 lat temu. Zarówno dziennikarka, jak i stylista fryzur w tym czasie bardzo się zmienili, ale jak widać jedna rzecz pozostaje niezmienna - on wciąż wybiera idealnie pasujący kolor, ona wciąż za każdym razem jest zachwycona - układ idealny!

