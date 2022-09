Taniec z Gwiazdami 2022. Pełna lista uczestników

Tegoroczna edycja "Tańca z Gwiazdami" jest już trzynastą w historii polsatowskiego show. W programie wzięły już udział m.in. takie gwiazdy, jak: Rafał Brzozowski, Natalia Siwiec, Karolina Szostak, Barbara Kurdej-Szatan, Sandra Kubicka, Julia Wieniawa, czy Sławomir Zapała. Jak co roku, w tym sezonie, do walki o kryształową kulę przystąpiło jedenaście par. Kto zatańczy w trzynastym sezonie programu "Taniec z Gwiazdami"? Oto lista par:

Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz

Michał Mikołajczak i Julia Suryś

Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła

Wiesław Nowobilski i Janja Lesar

Jacek Jelonek i Michael Danilczuk

Krzysztof Rutkowski i Sylwia Madeńska

Agnieszka Litwin i Dominik Rudnicki-Sipajło

Jamala i Jacek Jeschke

Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński

Maja Włoszczowska i Roman Osadchiy

Natalia Janoszek i Rafał Maserak

W pierwszym odcinku programu odpadli Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła, w drugim za to niespodziewanie pożegnaliśmy się z Krzysztofem Rutkowskim i Sylwią Madeńską.

Taniec z gwiazdami 13. edycja 3. odcinek. Relacja na żywo. Oceny jurorów

Show, jak co roku, poprowadzi Krzysztof Ibisz, a towarzyszyć mu będzie Izabela Janachowska, która współprowadzi z nim "Taniec z Gwiazdami" od tamtego sezonu. Kto oceni występy gwiazd?

Jurorami programu Taniec z Gwiazdami 2022 są: : Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski, Michał Malitowski i Andrzej Piaseczny.

Jako pierwsi wystapili Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz. Zatańczyli sambę do hitu Krzysztofa Krawczyka. Iwona Pavlović stwierdziła, że taniec Karoliny był dziecięcy i mały rytmiczny. Mimo tego para otrzymała 27 punktów.

Jacek Jelonek i Michael Danilczuk zatańczyli quickstepa do przeboju Krzysztofa Krawczyka i Bregovica - "Mój przyjacielu". Taniec niezwykle spodobał się jurorom, bo para zdobyła maksymalną liczbę punktów!

Maja Włoszczowska i Roman Osadchiy zaprezentowali gorącą rumbę w rytm piosenki Krawczyka "Bo jesteś Ty". Jurorzy zachwycali się nogami kolarki. Para zdobyła 28 punktów.

Kolejną parą występujących byli Jamala i Jacek Jeschke. Jamala zaskoczyła zaśpiewaniem na żywo fragmentu piosenki. Zaprezentowali tańca wiedeńskiego, którego zatańczyli do przeboju "Wróć do mnie". Michał Malitowski podsumował występ: "Mistrzostwo!" Zdobyli 38 punktów.

Wiesław Nowobilski i Janja Lesar zaprezentowali jive w rytm hitu "Ostatni raz zatańczysz ze mną". Za ten taniec jurorzy przyznali parze 25 punktów.

Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński zatańczyli rumbę do utworu "Trudno tak (razem być nam ze sobą)" Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyk. "Marzyłam, żebyś się nie uśmiechała" - skomentowała Ivona Pavlović. Para zgarnęła 32 punkty.

Do utworu "Byle było tak" zaprezentowali się Natalia Janoszek i Rafał Maserak.

Taka samba to grzech, jesteś do tego stworzona wyznał Michał Malitowski.

Andrzej Piasecki za to wyznał, że najprawdopodobniej stał się ofiarą klątwy Maseraka, bo po uszczypliwym komentarzu na jego temat zaczęły go boleć plecy. To druga para w tym odcinku, która zdobyła aż 40 punktów!

"Nie zostawialiśmy suchej nitki na tacerzach, a Rafała Maseraka nazywaliśmy spirytusikiem. (...) Pokochaliśmy ten program Rafał dzięki tobie" - skomentowała występ żona Krzysztofa Krawczyka - Ewa Krawczyk.

Do przeboju "Chciałem być" zaprezentowali się w tańcu angielskim Agnieszka Litwin i Dominik Rudnicki-Sipajło. Zdobyli 29 punktów.

Trzeba mieć wielkie jaja, żeby po tym wszystkim, co pani przeszła przyjść tutaj i zaprezentować się (...). Badajcie się! zaapelował po tańcu Agnieszki Litwin Andrzej Piasecki

Quickstep-a w rytm utworu "Jak minął dzień" zatańczyli Michał Mikołajczak i Julia Suryś. Zdobyli 26 punktów.

"Taniec z Gwiazdami 2022" 3. odcinek. Kto odpadł? Kto dostał najwięcej punktów?

Kto odpadł? Kto zdobył najwięcej punktów? Najwięcej, bo maksymalną ilość punktów zdobyły dwie pary: Jacek Jelonek i Michael Danilczuk oraz Natalia Janoszek i Rafał Maserak. Kto odpadnie z programu? Z "Tańcem z gwiazdami" w trzecim odcinku pożegnali się Maja Włoszczowska i Roman Osadchiy. Jak oceniacie występy gwiazd w trzecim odcinku programu?

