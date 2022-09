Filip z "Rodziny Zastępczej" ma już 31 lat. Nie uwierzycie, jak dziś wygląda!

Dorastał na naszych ekranach - Co słychać u Filipa z "Rodziny Zastępczej?

Serial "Rodzina Zastępcza" królował na ekranach przez 10 lat. Hit Polsatu emitowany był od 1999 do 2009 roku. Jednocześnie jest to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali. Akcja serialu toczy się wokół mieszkającej w Warszawie rodziny Kwiatkowskich. Rodzice - Anka i Jacek Kwiatkowscy (Gabriela Kownacka i Piotr Fronczewski) mają dwójkę dzieci - Filipa i Majkę (Sergiusz Żymełka i Majka Mrozowska). Postanawiają przysposobić Romka, ale dodatkowo decydują się na przyjęcie jeszcze dziewczynek - Zosi i Elizy (Aleksander Ihnatowicz, Misheel Jargalsaikhan i Aleksandra Szwed). Przez cały okres ekranizacji serialu obserwowaliśmy, jak dzieci Kwiatkowskich rosną, dorastają, a nawet poznają życiowych parterów i zostają rodzicami. Co teraz dzieje się u najmłodszego z rodzonych dzieci Kwiatkowskich - Filipa, czyli Sergiusza Żymełki?

Reklama

Sergiusz Żymełka zabłysnął na ekranie jako kilkulatek. Trudno nie przyznać, że w serialu "Rodzina Zastępcza" szybko stał się ulubieńcem fanów. Jest rozpoznawalny głównie z tego serialu, jednak po zakończeniu emisji słuch o aktorze zaginął. Co robi teraz i jak wygląda po tylu latach?

Sergiusz Żymełka ma już 31 lat! Jak teraz wygląda i co robi?

Sergiusz Żymełka raczej unika wywiadów. Po serialu "Rodzina Zastępcza" grał epizodyczne role m.in. w produkcjach Patryka Vegi, w serialu "Ojciec Mateusz", czy "Barwy Szczęścia". Aktor ma na swoim koncie wiele ról dubbingowych, m.in. do filmów takich jak "Harry Potter", czy "Mali Agenci". Odtwórca roli "Filipa" w kwietniu 2022 roku skończył 31 lat i od jakiegoś czasu nie występuje na ekranach.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Sergiusz Żymełka zrezygnował ze swojej kariery aktorskiej na rzecz studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Chcielibyście zobaczyć go jeszcze w telewizji?





Zobacz również:

Był gwiazdą telewizji, nagle zniknął z mediów. To dziś robi Rudi Schuberth

"Idź na całość": Historia, zasady i kultowa maskotka

Jak wygląda dziś Misheel Jargalsaikhan? Była gwiazdą "Rodziny zastępczej"