Szarpanina między księżną Kate i Meghan Markle. Poszło o koronację

Wieść gruchnęła dziś rano, brytyjska opinia publiczna jest w szoku. Okazuje się, że konflikt, który od dawna miał istnieć między księżnymi, doprowadził do szarpaniny między nimi.

Meghan na dywaniku u Kate

W ubiegłym tygodniu media rozpisywały się o niespodziewanej wizycie księcia Harry’ego, który przyleciał, by zeznawać przed londyńskim sądem. Z obecności Sussexów w Wielkiej Brytanii skorzystała księżna Kate, która zaprosiła Meghan na lunch. Złośliwi twierdzą, że było to “wezwanie na dywanik".



Poszło o koronację i dzieci

Podczas prywatnego spotkania żona Williama miała zwrócić uwagę Meghan, że nadal nie odpowiedzieli na zaproszenie na koronację króla Karola. Kate zauważyła, że ich dzieciom przypisano role i dwór musi wiedzieć, czy Sussexowie raczą pojawić się na uroczystości. Źródła będące blisko dworu twierdzą, że księżna Walii miała powiedzieć też, że jej zdaniem Archie i Lilibet nie zasługują na taki honor i biorąc pod uwagę, jak zachowują się ich rodzice, nie poradzą sobie ze swoimi funkcjami podczas koronacji.



Meghan złapała za włosy, Kate wymierzyła policzek

Kate tym samym dała do zrozumienia, że dzieci Harry’ego i Meghan są niewychowane, co wzbudziło wściekłość w ich matce, która zamiast wchodzić w dyskusje, chwyciła Kate za włosy i mocno pociągnęła, wyzywając ją w niewybredny sposób. Księżna Walii nie pozostała Meghan dłużna i spoliczkowała amerykankę. Kobiety zaczęły się szarpać i nie wiadomo jak skończyła, by się cała afera, gdyby nie to, że nigdy nie miała ona miejsca, bo zrodziła ją redakcyjna wyobraźnia. Na koniec pozostaje powiedzieć:



PRIMA APRILIS

Zdjęcie Prima Aprilis / 123RF/PICSEL

