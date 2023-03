Poznaliśmy nazwiska osób, do których powędrują w tym roku nagrody Gracie Awards. Przyznawane przez fundację Alliance for Women in Media statuetki to wyróżnienie dla twórców najlepszych programów informacyjnych i rozrywkowych oraz dla osób, którzy mają indywidualne osiągnięcia w dziedzinie telewizji i Internetu. Organizacja nagradza w ten sposób treści tworzone przez kobiety dla kobiet. W tym roku jedną z laureatek została Meghan Markle, która zdobyła cenne trofeum za swój podcast "Archetypes".

Ważny sukces Meghan Markle. Tak ją uhonorowali!

W podcaście, który zadebiutował w serwisie Spotify 23 sierpnia zeszłego roku, Meghan Markle przeprowadza rozmowy z zaproszonymi celebrytami, ekspertami i ludźmi ze świata kultury, sportu i nauki, by wraz z nimi analizować i obalać stereotypy na temat kobiet.

To wspólny sukces całego naszego zespołu i moich inspirujących gości

- powiedziała żona księcia Harry’ego w świadczeniu opublikowanym na stronie internetowej fundacji Archewell.

Nagrody Gracie Awards powstały na cześć Gracie Allen, sześciokrotnie nominowanej do Emmy amerykańskiej aktorki znanej z filmów "Szkoła humoru" i "Kłopoty małej pani" oraz serialu komediowego "The George Burns and Gracie Allen Show". Motywem przewodnim tegorocznej edycji Gracie Awards jest "storytelling", czyli opowiadanie historii.

"Postanowiliśmy wyróżnić narracje, które spełniają nie tylko funkcję informacyjną, ale też inspirują nas, urzekają i wzbogacają nasze rozumienie świata - tłumaczą organizatorzy. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbędzie się 23 maja w hotelu Four Seasons Beverly Wilshire w Los Angeles.

W gronie laureatek znalazły się także m.in. Christina Applegate, Amanda Seyfired, Tracee Ellis Ross, Faith Hill, Ava DuVernay i Danielle Monaro. Organizacja Alliance for Women in Media nagrodziła także programy "Today" i "The Drew Barrymore Show" oraz serial "Misja: Podstawówka". Z kolei serialowa antologia "Pierwsza dama", w której wystąpiły Viola Davis, Gillian Anderson i Michelle Pfeiffer, zdobyła nagrodę główną - Grand Award.

Kończąc Miesiąc Historii Kobiet musimy wciąż pamiętać o wyjątkowej spuściźnie Gracie Allen, która była inspiracją do stworzenia tych nagród. Tegoroczni zwycięzcy uosabiają ducha Gracie - jej innowacyjność, pionierską wizję i talent. Ich niezłomne oddanie swojemu rzemiosłu i determinacja w przekraczaniu granic świadczą o niebagatelnej roli, jaką odgrywają kobiety w kształtowaniu krajobrazu kulturowego

- powiedziała w oświadczeniu Becky Brooks, prezes fundacji Alliance for Women in Media.

