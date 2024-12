Przesilenie zimowe - nauka i ezoteryka w jednym czasie

Przesilenie zimowe to najkrótszy dzień w roku, po którym dni zaczynają się wydłużać, przynosząc nadzieję na powrót światła i nowy początek. W 2024 roku przesilenie zimowe wypada 21 grudnia o godzinie 11:20 na terenie Polski.

Przesilenie zimowe to moment, gdy nachylenie osi Ziemi osiąga maksymalny kąt w stosunku do Słońca. Na półkuli północnej oznacza to, że Słońce wznosi się najniżej nad horyzontem, co skutkuje najkrótszym dniem i najdłuższą nocą w roku.

W astronomii jest to punkt zwrotny w cyklu rocznym, który wyznacza początek zimy. Z kolei w kulturach dawnych i współczesnych duchowych tradycjach, takich jak ezoteryka, przesilenie zimowe symbolizuje koniec starego cyklu i narodziny nowego światła, zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.

W ezoteryce przesilenie zimowe jest czasem głębokiej refleksji, introspekcji i pracy z energią światła oraz ciemności. To moment równowagi, gdy po długiej nocy nastaje stopniowy powrót dnia, co symbolizuje odrodzenie ducha i nowe początki.

Wiele tradycji duchowych wiąże ten czas z oczyszczaniem negatywnych energii, manifestacją intencji oraz celebracją życia.

Celebracja światła. Rytuały idealne na przesilenie zimowe

W tradycjach pogańskich, przesilenie zimowe obchodzone jest jako święto Yule, będące jednym z ośmiu sabatów w kole roku. Jest to czas dekorowania domów zielenią, palenia świec i ognisk, gdyż światło to ważny symbol tego czasu.

Zapalanie świec lub lampionów jest centralnym rytuałem, symbolizującym odrodzenie Słońca i nadzieję na przyszłość. Nic więc dziwnego, że jednym z polecanych rytuałów na ten czas jest palenie świec z intencją.

Zdjęcie W tradycji pogańskiej w przesileniu zimowym ważną rolę odgrywa światło / 123RF/PICSEL

Zapal świecę (najlepiej białą lub złotą), symbolizującą światło, które zaczyna powracać do twojego życia. Możesz przy tym wypowiedzieć intencje na nadchodzący rok, np. zdrowie, obfitość czy miłość. Jeśli z kolei masz dostęp do ogniska lub kominka, napisz na kartce wszystko, czego chcesz się pozbyć, a następnie spal ją w ogniu, wyobrażając sobie, jak negatywne emocje czy sytuacje odchodzą.

Ważną częścią tego dnia jest także symbol transformacji, odmiany i odrodzenia - powrotu światła do naszego życia. Przesilenie zimowe to idealny czas na oczyszczenie zarówno przestrzeni, jak i umysłu.

Możesz okadzić dom przy pomocy szałwii, palo santo lub kadzidła, aby usunąć nagromadzone negatywne energie, a następnie wziąć oczyszczającą kąpiel z solą morską i olejkami eterycznymi, takimi jak lawenda czy jałowiec, aby uwolnić się od stresu i negatywnych emocji.