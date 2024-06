Spis treści: 01 Dokumenty podróży oraz wizy. Czy lecąc na wakacje wystarczy nam dowód osobisty?

02 Nie zapomnij o apteczce. Wyjeżdżając za granicę zabierz ze sobą kartę EKUZ

03 Ładowarki, powerbanki i adaptery - o nich często zapominamy

Dokumenty podróży oraz wizy. Czy lecąc na wakacje wystarczy nam dowód osobisty?

Wydaje się to oczywiste, że zarówno na wycieczkę po Polsce, jak i zagraniczne wakacje musimy zabrać ze sobą dokumenty. Niekiedy zdarza się jednak, że w ferworze pakowania o nich zapomnimy. Zatem przed wyjściem z domu upewnijmy się, że mamy przy sobie (najlepiej w torebce lub nerce, blisko ciała) wszystkie potrzebne dokumenty.



Dokument potwierdzający naszą tożsamość jest szczególnie ważny, gdy podczas wakacji planujemy przekroczyć granicę naszego państwa. Jeśli podróżujemy do państw strefy Schengen lub krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego wystarczy, że będziemy mieć ze sobą ważny dowód osobisty. Jeśli jednak planujemy nieco dalsze podróże, pamiętajmy, że na lotnisku musimy okazać ważny paszport.



Jeśli podróżujemy poza Unię Europejską, przed wyjazdem sprawdźmy zasady wjazdu do kraju, do którego się udajemy. Wszelkie informacje, a także rekomendacje związane z bezpieczeństwem podróży znajdziemy m.in. na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam w zakładce "informacje dla podróżnych" możemy wyszukać interesujący nas kraj, a następnie pozyskać informacje m.in. o tym, z jakim dokumentem możemy przekroczyć granicę, czy potrzebna jest wiza oraz, czy istnieją inne wymogi dotyczące wjazdu.



Ważna wiza potrzebna nam będzie, jeśli podróżujemy m.in. do:



Reklama

Indonezji,

Jordanii,

Wietnamu,

Arabii Saudyjskiej,

Egiptu,

Tanzanii,

Kuby,

Australii.

Warto mieć też ze sobą skany dokumentów, na wypadek ich zagubienia lub kradzieży. Pamiętajmy jednak, aby trzymać je w innym miejscu, niż resztę dokumentów.

Zobacz również: Pilny komunikat ministerstwa. Obowiązkowo sprawdź w paszporcie

Nie zapomnij o apteczce. Wyjeżdżając za granicę zabierz ze sobą kartę EKUZ

Zdjęcie Pamiętaj o ważnych dokumentach / 123RF/PICSEL

Podczas podróży mogą przydarzyć nam się sytuacje, które wymagają szybkiej reakcji medycznej. Pamiętajmy, że za granicą dostęp do całodobowej opieki medycznej lub apteki może być utrudniony, dlatego niezbędnym elementem każdego bagażu jest apteczka.



Powinna ona zawierać podstawowe środki opatrunkowe, takie jak plastry, bandaże, gaziki jałowe, a także leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwbiegunkowe. Warto również zabrać ze sobą środki dezynfekcyjne oraz leki na choroby przewlekłe, jeśli takie przyjmujemy.



Dobrze jest skonsultować się wcześniej z lekarzem, który doradzi, jakie leki warto zabrać ze sobą w podróż, zwłaszcza jeśli wybieramy się w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być z różnych powodów utrudniony. W przypadku wyjazdów zagranicznych, szczególnie do krajów o innym klimacie czy standardach sanitarnych, warto zabrać ze sobą środki przeciwko owadom oraz preparaty na zatrucia pokarmowe.



Niezbędnym dokumentem, który uprawnia nas do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą, jest EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej możemy korzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców danego państwa, a koszt wizyty u lekarza pokrywa w takiej sytuacji Narodowy Fundusz Zdrowia. Otrzymać może ją każda osoba, uprawniona do świadczeń zdrowotnych w Polsce.



Karta honorowana jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.



Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) można uzyskać, składając odpowiedni wniosek w Narodowym Funduszu Zdrowia. Można to zrobić zarówno osobiście w dowolnym oddziale, jak i pocztą tradycyjną, czy też składając wniosek przez ePUAP. Warto jednak wiedzieć, że składając wniosek w oddziale, uzyskamy kartę EKUZ od ręki.

Zobacz również: Tego nigdy nie wkładaj do podręcznego bagażu. Unikniesz przykrych problemów

Ładowarki, powerbanki i adaptery - o nich często zapominamy

Zdjęcie O zabraniu telefonu zwykle pamiętamy. Z ładowarką bywa już gorzej / 123RF/PICSEL

W dzisiejszych czasach nie ruszamy się z domu bez telefonu, a więc ciężko wyobrazić sobie wyjazd na wakacje bez towarzyszącej nam na co dzień elektroniki. Telefon jest niezwykle ważny w podróży - nie tylko umożliwia nam komunikowanie się, ale również dzięki nawigacji, pomaga w przemieszczaniu się czy też umożliwia uchwycenie wspomnień poprzez zdjęcia, czy nagrania z wakacji.



Podróżując, większość z nas pamięta o telefonie i jest to często pierwsza rzecz, o której myślimy, sprawdzając, czy spakowaliśmy ze sobą wszystko. Dużo częściej zdarza się nam jednak zapomnieć o ładowarce, zwłaszcza gdy nasz sprzęt elektroniczny ładujemy w nocy przed wyjazdem.



Oczywiście, ładowarkę do telefonu można nabyć w wielu miejscach, w tym na lotnisku, jednakże często uświadamiamy sobie brak tego urządzenia dopiero wtedy, gdy nasz telefon wymaga ładowania. Taka sytuacja może zdarzyć się w najmniej odpowiednim momencie, na przykład, gdy korzystamy z map Google w celu odnalezienia hotelu lub chcemy zadzwonić po taksówkę.



Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, warto zabrać ze sobą zapasowe ładowarki, powerbanki oraz, w razie potrzeby, adaptery do gniazdek.

Zobacz również: Zrób to od razu po wyjściu z lotniska. Jeśli zapomnisz, mogą spotkać cię problemy