Naklejki z kodami kreskowymi odgrywają kluczową rolę w identyfikacji bagażu. Na lotnisku każda walizka rejestrowana jest oznaczana dużą etykietą bagażową, która zawiera niezbędne informacje dotyczące lotu. Dodatkowo małe naklejki z kodami kreskowymi są przyklejane do walizek jako zapasowe środki identyfikacyjne, które pomagają w prawidłowej identyfikacji i sortowaniu bagażu, w przypadku, gdyby główna etykieta oderwała się lub stała się nieczytelna.

Ekspert lotniczy, Cord Schellenberg cytowany przez portal Onet.pl podkreśla, że stare przywieszki bagażowe powinny być usunięte zaraz po podróży. Jeśli pozostaną na walizce, mogą powodować poważne problemy podczas kolejnych lotów.



Jeśli zapomnimy usunąć taką etykietę z naszej walizki, a pracownik podczas odprawy jej również nie zauważy, może to wywołać niemałe zamieszanie podczas sortowania bagażu. W skrajnych przypadkach walizka może zostać skierowana do ręcznego sprawdzenia, co zwiększa ryzyko opóźnienia i zagubienia bagażu.