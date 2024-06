To ważne w przypadku zmiany danych w rejestrze PESEL. Każdy paszport ma określoną datę ważności, ale w niektórych sytuacjach dokument traci ją przed upływem tej daty. A nie każdy pamięta, że we wskazanych przypadkach wymiana paszportu jest obowiązkowa.

Jak otrzymać nowy paszport? Udaj się do urzędu paszportowego w Polsce lub do konsulatu za granicą. Miej ze sobą aktualną fotografię, zabierz też dowód wpłaty (lub opłać na miejscu, jeśli urząd oferuje taką możliwość). Miej również przy sobie zaświadczenie o konieczności noszenia okularów, jeżeli jest to wymagane.

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do swobodnych podróży na terenie 27 państw należących do wspólnoty. Warto zaznaczyć, że chociaż Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria nie są członkami UE, to należą do strefy Schengen. Podczas podróży należy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport.