Kim jest Sylwester Wardęga?

Sylwester Wardęga to znany youtuber z dużym doświadczeniem, który prowadzi kanał zaliczany do gatunku commentary (wideo komentujące), w ramach którego tropi i wytyka nieuczciwe oraz szkodliwe działania polskich YouTuberów. Udało mu się zgromadzić wokół siebie liczne grono fanów określanych mianem Watahy. To właśnie Wardęga jako jeden z pierwszych wskazał, że znana youtuberka Wersow prawdopodobnie nielegalnie posługuje się grafiką z logiem sowy.

Wardęga o zarobkach Wersow

Sylwester Wardęga komentował niedawno film, na którym Wersow przyznała, że zarabia 50 tysięcy złotych miesięcznie ze swojej działalności na YouTube. Przywódca Watahy poddaje w wątpliwość tę kwotę. Zwraca uwagę, że na zarobki influencerki składają się nie tylko reklamy na YouTubie, ale także wynagrodzenie za współpracę reklamową ze znanymi markami, dochody z konta na Instagramie oraz przychody z jej sklepu. YouTuber zwrócił uwagę, że gdy zaczynał, jeden z jego najpopularniejszych filmików “Pies pająk" zarabiał 200 złotych za milion wyświetleń. Obecnie stawki wahają się od 15 do 20 tysięcy. Zdaniem Wardęgi na podstawie długości filmów Wersow oraz ich popularności należy założyć, że zarabia ona od 250 do 500 tysięcy złotych miesięcznie. Choć jak sam przywódca Watahy zauważył wysokość jej zarobków z YouTube jest także zależna od tak zwanego watch timu, czyli do tego czy widzowie oglądają jej filmy od początku do końca oraz wieku widowni. Ponadto zarobki Wersow zależne są także od jej umów i tego, jaki procent musi oddać ona swojej agencji influencerskiej oraz Frizowi.

Wardęga o zarobkach Friza

Podczas programu na żywo, jeden z fanów zapytał Wardęgę, co sądzi o zarobkach Karola Wiśniewskiego.

Karol Wiśniewski znany jako Friz jest pomysłodawcą Ekipy i jednym z największych i najbogatszych polskich youtuberów. Wardęga biorąc pod uwagę te same kryteria co w przypadku Wersow założył, że przywódca Ekipy zarabia na filmie średnio około 100 do 150 tysięcy złotych. Jest to wyłącznie szacunek dotyczący dochodu z wideo na Youtubie. Warto dodać, że Karol Wiśniewski prowadzi wiele innych projektów od wszystkiego, co związane z Ekipą, przez swój kanał na Instagramie, aż po nowy projekt Genzi. Sam w 2020 roku przyznał, że roczne obroty jego firmy wyniosły ponad 10 milionów złotych.

Sylwester Wardęga szacując zarobki członków Ekip odniósł się jedynie do własnych doświadczeń, chociaż podczas komentarza skutecznie i niezbyt zwinnie unikał przyznania, ile sam zarabia na swoim kanale.

