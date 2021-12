Kourtney Kardashian miała operacje plastyczne?

Kourtney Kardashian, podobnie jak i Kim oraz Khloe zrobiła oszałamiającą karierę i ma mocną pozycję w światowym show-biznesie. Widzowie śledzący losy rodziny Kardashianów, obserwowali to, jak siostry zmieniały się na przestrzeni lat.

W sieci nie brakuje archiwalnych zdjęć z początków ich kariery i faktycznie, na niektórych z nich trudno poznać Kourtney, Kim czy Khloe.



Jednak sporo osób dopatruje się w tych zmianach ręki chirurga plastycznego. Kourtney Kardashian jako 42-latka wygląda teraz młodziej, niż kiedykolwiek! Nic więc dziwnego w tym, że fani szukają przepisu na taki wygląd.

"Kourtney przeszła mnóstwo operacji plastycznych! Po prostu zrobiła to w niezwykle naturalny sposób i wciąż uzupełniała rysy, zamiast je zmieniać. Botoks, korekcja nosa, jakiś strzał w tyłek lub BBL i to wszystko na początek...." - czytamy komentarz pod starym zdjęciem, do którego pozują trzy siostry.



Okazuje się, że te słowa uraziły samą Kourtney, która nie czekała z odpowiedzią.



"Nie ma lepszego komplementu niż ten, który jest zbyt dobry, aby był prawdziwy. Strzał w tyłek i BBL. Hm, dzięki. A dopiero się rozkręcałeś - odpowiedziała na te zarzuty Kourtney Kardashian.



Tymi słowami gwiazda zaprzeczyła jakoby miałaby korzystać z usług medycyny estetycznej.



