Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

IMGW informuje, że pogodę w Polsce kształtował będzie rozległy wyż, a to oznacza, że nadal utrzyma się mróz. Zmiany nadejdą pod koniec tygodnia, bowiem do Polski od południowego zachodu docierać zaczną niże, a wraz z nimi ocieplenie, ale i opady śniegu.

W nocy z wtorku na środę na wschodzie kraju i nad morzem możliwe opady śniegu. Temperatura minimalna na południowym zachodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat od -16 st. C do -11 st. C, w Sudetach lokalnie ok. -20 st. C, na pozostałym obszarze temperatura minimalna od -10 st. C do -5 st. C, na wybrzeżu do -1 st. C - wskazują specjaliści z IMGW.

W środę największe zachmurzenie na wschodzie Polski, ale gdzieniegdzie pojawią się rozpogodzenia i przelotne opady śniegu. Tam też termometry wskażą ok. 0 st. C. Do 3 "kresek" na północnym zachodzie Polski, chłodniej w rejonach podgórskich, od -4 st. C do -1 st. C. Bez większych zmian w pogodzie ma wyglądać czwartek, kiedy to nadal będziemy się zmagać z niską temperaturą i na ogół dużym zachmurzeniem.

W piątek i w sobotę, zwłaszcza na zachodzie kraju należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem, deszczu i śniegu, które będą przesuwać się na wschód. Temperatura maksymalna od -1 st. C do 4 st. C. Z kolei na południu i zachodzie ok. 5-6 st. C.

Pod koniec tygodnia temperatura zacznie rosnąć 123RF/PICSEL

Od niedzieli nawet kilkanaście st. C. Gdzie będzie najcieplej?

W niedzielę zrobi się zdecydowanie cieplej, bo termometry wskażą kilkanaście stopni C. Temperatura maksymalna od 2 st. C na północnym wschodzie, ok. 8 st. C w centralnej Polsce i na południu, a najcieplej, bo do 13 st. C na zachodzie. Zachmurzenie na zachodzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże - informuje IMGW.

Obecne prognozy wskazują, że przyjemna, dodatnia temperatura utrzyma się również w przyszłym tygodniu, kiedy to możemy spodziewać się maksymalnie do 10 st. C.

Wyjątkowy francuski ser, który zyskał sławę na całym świecie © 2025 Associated Press