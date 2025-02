Sezonowość warzyw i owoców . Ten temat w ostatnich latach jest odmieniany przez wszystkie przypadki. O każdej porze roku mamy dostęp do produktów z różnych, nawet najbardziej egzotycznych stron świata, dlatego chętnie sięgamy po pomidory, truskawki czy ogórki dające nam namiastkę wiosny i lata. Okazuje się, że jednak nie jest to najlepszy wybór.

Naukowcy i specjaliści ds. żywienia człowieka na przestrzeni lat wskazali, że mieszkańcy Polski późną jesienią i zimą zdecydowanie powinni ograniczyć w diecie owoce południowe . Powód? Rosną w innych warunkach klimatycznych niż nasze i różnią się składem chemicznym i enzymatycznym. Rosną w krajach, gdzie jest gorąco i schładzają organizm. Dodatkowo, droga, którą muszą do nas pokonać, jest długa i wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Są zbierane nim dojrzeją, a następnie traktowane środkami chemicznymi mającymi pomóc przetrwać im transport.

W gronie owoców, których lepiej unikać znajdują się również truskawki . Zagraniczne, zapakowane w folię, zazwyczaj nie smakują tak soczyście jak polskie. Smak to nie wszystko, bo truskawki w takiej formie nie mają też wartości odżywczych.

Z warzywami sprawa wygląda podobnie. Zimą lepiej unikać pomidorów, sałaty, szpinaku, ogórków, szparagów czy kukurydzy w kolbach. Są zazwyczaj hodowane sztucznie i w związku z tym nie mają tylu wartości odżywczych, co uprawiane naturalnie warzywa sezonowe. Często zawierają też pestycydy i metale ciężkie, a do tego wychładzają organizm.

Po jakie warzywa i owoce zatem sięgać zimą? Może tu pomóc specjalny kalendarz, dzięki któremu będziemy wiedzieć, które produkty mają najwięcej wartości odżywczych. I do tego zachwycają smakiem! Dzięki temu będziemy mieć pewność, że na talerz kładziemy warzywa i owoce mające sporą ilość witamin i mikroelementów.

Zimą warto oczywiście sięgać też po kiszonki (ogórki czy kapustę). Mają zbawienny wpływ na jelita, są cennym źródłem witaminy C, wzmacniają odporność i można je długo przechowywać.

Trudno sobie jednak czasami wyobrazić zimowe miesiące bez owoców czy warzyw dających namiastkę lata. W tym przypadku świetnie sprawdzą się mrożonki. Chociaż nie wyglądają aż tak kusząco jak świeże warzywa i owoce, to warto się z nimi zaprzyjaźnić.

Jak wskazuje dietetyczka Maya Feller z Brooklynu, mogą one zawierać więcej składników odżywczych niż ich kuzyni i kuzynki na sklepowej wystawie.

"Mrożone opcje są często tak samo smaczne - a w niektórych przypadkach bardziej pożywne - niż ich świeże alternatywy" - przyznaje w rozmowie z The New York Times.

W 2015 roku eksperci wzięli pod lupę poziom czterech witamin w ośmiu rodzajach mrożonych i świeżych owoców. W szranki stanęły truskawki, szpinak, brokuły, kukurydza, marchew, groszek, jagody i fasolka szparagowa. Wynik? Chociaż zarówno świeże, jak i mrożone wersje na ogół miały podobną zawartość witamin, to już mrożone fasolka szparagowa, kukurydza i jagody miały wyższy poziom witaminy C niż świeże odpowiedniki . W mrożonych brokułach występował też wyższy poziom witaminy B2.

"Mrożone owoce i warzywa są bogate w składniki odżywcze, ponieważ są zbierane, a następnie szybko zamrażane, gdy dojrzeją. Wtedy zawartość witamin i minerałów jest zazwyczaj najwyższa " - mówi The New York Times Marie Barone, dietetyczka z UC Davis Health.

Dwa kolejne powody, by polubić mrożonki? Według The New York Times są tańsze i wygodne, jeśli chodzi o przygotowanie posiłku.