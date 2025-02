Zimą częściej też sięgamy po ciężkostrawne i kaloryczne potrawy. Większa ochota na tłuste dania oraz słodkie przekąski to naturalna reakcja organizmu, który stara się magazynować energię na chłodne miesiące . Jednak spożywanie ciężkich posiłków tuż przed snem może prowadzić do problemów trawiennych, zgagi czy uczucia przejedzenia , co znacząco utrudnia zasypianie.

Zimą w naszych domach i biurach pracują kaloryfery, które wysuszają powietrze. To może prowadzić do podrażnienia błon śluzowych, wysuszenia gardła i problemów z oddychaniem w nocy. Ponadto wiele osób ma tendencję do przegrzewania sypialni - zbyt wysoka temperatura może powodować częste wybudzanie się i utrudniać głęboki, regenerujący sen. Optymalna temperatura w sypialni to około 18°C - warto więc przed snem przewietrzyć pomieszczenie i zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza.