Czy jest szansa na białe święta? Eksperci już wiedzą

Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody wskazuje, że w grudniu br. temperatura w Polsce może być wyższa o 2,5 st. C w porównaniu z normą wieloletnią. Natomiast z amerykańskiego modelu CFSv2 wynika, że grudzień będzie cieplejszy maksymalnie o 2 st. C.

Z kolei eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że ostatni miesiąc roku w kontekście temperatury oraz opadów, będzie "standardowy", czyli mowa o zachowaniu normy wieloletniej.

"Z drugiej strony są już długoterminowe prognozy IMGW na pierwszy tydzień grudnia, bazujące na modelu ECMWF. Zauważalne jest przewidywane odchylenie temperatur rzędu 2,6 (Małopolska i Podkarpacie), a nawet 3,2 st. (Pomorze). Średnio na terenie niemal całego kraju termometry pokażą 2-4 st. C. Jednocześnie na Podhalu występuje 67-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia mrozu, a na Podlasiu i Lubelszczyźnie około 40-procentowe" - informuje serwis PolsatNews.pl.

Entuzjaści tzw. białych świąt również mogą się rozczarować prognozami pogody, bowiem wiele wskazuje na to, że w tegoroczne Boże Narodzenie nie doświadczymy opadów śniegu. Zamiast białego puchu powinniśmy się raczej spodziewać opadów deszczu. Mokro będzie również w styczniu 2027 r., ponieważ ze wstępnych analiz wynika, że spadnie wówczas więcej deszczu w porównaniu z normą wieloletnią.

Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu, zwłaszcza nocą i nad ranem mogą wystąpić gęste mgły. Termometry wskażą ok. 13-14 st. C na wschodzie, ok. 16 st. C na zachodzie. Niemal identyczna aura czeka nas we czwartek, kiedy w najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie maksymalnie 14 st. C.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 9 st. C do 12 st. C, cieplej miejscami na południu, tam ok. 14 st. C - prognozują eksperci z IMGW.

W sobotę chmur zacznie przybywać na północy Polski, tam również możliwe przelotne opady deszczu, nad resztą kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na południu kraju nad ranem należy spodziewać się gęstej mgły. Temperatura maksymalna od 9 st. C do 13 st. C.

W niedzielę na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. W południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tam nie powinno padać. Na przeważającym obszarze termometry wskażą od 6 st. C do 10 st. C, cieplej miejscami na południowym zachodzie, ok. 12 st. C - wskazuje IMGW.

