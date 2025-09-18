Carrefour wycofuje ze sprzedaży oliwki z pestycydami

Ze sklepów Carrefour w trybie pilnym znikają oliwki zielone, które można było kupić w opakowaniach 400 g i 600 g. Decyzję o wycofaniu produktu ze sprzedaży podjęto z uwagi na stwierdzenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu w oliwkach.

"Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem, dlatego też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej wyjaśnić sprawę" - zapewnia sieć Carrefour.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Simpl Oliwki Zielone 600/400g Całe

Producent/ Importer: Barral S.A

Kod kreskowy: 3560070940288

Numer partii: 4248

Data minimalnej trwałości: 31.03.2026

Sieć Carrefour wycofuje ze sprzedaży oliwki INTERIA.PL/Informacja prasowa

Carrefour apeluje do klientów

Osoby będące w posiadaniu tego produktu o określonych numerach partii proszone są o niespożywanie go i odniesienie do sklepu Carrefour do dnia 17.11. 2025 r. w celu zwrotu należności - wskazuje sieć.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 144: Renata Gabryjelska INTERIA.PL