Uwielbiany owoc pilnie wycofany ze sprzedaży. Apelują, by go nie spożywać
Sieć sklepów Carrefour wydała najnowszy, pilny komunikat zaadresowany do konsumentów. Wynika z niego, że z oferty sprzedażowej wycofano popularne owoce pestkowe. Przedstawiciele sieci apelują do klientów, by nie spożywali produktu opisanego w ostrzeżeniu.
Carrefour wycofuje ze sprzedaży oliwki z pestycydami
Ze sklepów Carrefour w trybie pilnym znikają oliwki zielone, które można było kupić w opakowaniach 400 g i 600 g. Decyzję o wycofaniu produktu ze sprzedaży podjęto z uwagi na stwierdzenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu w oliwkach.
"Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem, dlatego też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej wyjaśnić sprawę" - zapewnia sieć Carrefour.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Simpl Oliwki Zielone 600/400g Całe
Producent/ Importer: Barral S.A
Kod kreskowy: 3560070940288
Numer partii: 4248
Data minimalnej trwałości: 31.03.2026
Carrefour apeluje do klientów
Osoby będące w posiadaniu tego produktu o określonych numerach partii proszone są o niespożywanie go i odniesienie do sklepu Carrefour do dnia 17.11. 2025 r. w celu zwrotu należności - wskazuje sieć.