Masz takie naczynia z Pepco? Natychmiast przestań ich używać. Wydano alert
Sieć sklepów Pepco wydała pilny komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży artykułów będących do niedawna w ofercie. Mowa o naczyniach ceramicznych, których użytkowanie może wpływać na bezpieczeństwo klientów.
Uwaga na naczynia ceramiczne z ołowiem
Pepco w najnowszym alercie wskazuje na wycofanie ze sprzedaży naczyń ceramicznych w postaci kubka, miski i talerza. Produkty nie są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Rady 84/500/EWG dotyczącej wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi z uwagi na przekroczenie migracji ołowiu.
Szczegóły dotyczące produktów:
- PLU 620733 Ceramiczny kubek 230 ml. lic. Psi Patrol KIDS
- PLU 620734 Ceramiczna miska 540 ml. lic. Psi Patrol KIDS
- PLU 620736 Ceramiczny talerz 19cm lic. Psi Patrol KIDS
Pepco apeluje do klientów
Sieć sklepów Pepco apeluje, by osoby, które posiadają naczynia wskazane w komunikacie, zaprzestały ich używania. Wadliwe produkty można zwrócić do dowolnego sklepu Pepco i otrzymać zwrot pieniędzy. Paragon nie jest wymagany.