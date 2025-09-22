Pepco w najnowszym alercie wskazuje na wycofanie ze sprzedaży naczyń ceramicznych w postaci kubka, miski i talerza. Produkty nie są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Rady 84/500/EWG dotyczącej wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi z uwagi na przekroczenie migracji ołowiu.