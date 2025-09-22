Masz takie naczynia z Pepco? Natychmiast przestań ich używać. Wydano alert

Sieć sklepów Pepco wydała pilny komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży artykułów będących do niedawna w ofercie. Mowa o naczyniach ceramicznych, których użytkowanie może wpływać na bezpieczeństwo klientów.

Sieć Pepco wydała pilny komunikat o wycofaniu produktu z obiegu
Piotr KamionkaReporter

Uwaga na naczynia ceramiczne z ołowiem

Pepco w najnowszym alercie wskazuje na wycofanie ze sprzedaży naczyń ceramicznych w postaci kubka, miski i talerza. Produkty nie są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Rady 84/500/EWG dotyczącej wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi z uwagi na przekroczenie migracji ołowiu.

Szczegóły dotyczące produktów:

  • PLU 620733 Ceramiczny kubek 230 ml. lic. Psi Patrol KIDS
  • PLU 620734 Ceramiczna miska 540 ml. lic. Psi Patrol KIDS
  • PLU 620736 Ceramiczny talerz 19cm lic. Psi Patrol KIDS
Zestaw dziecięcej zastawy stołowej składający się z kubka, miski i talerza, ozdobionych kolorowymi postaciami z kreskówki Psi Patrol oraz napisami i delikatnymi wzorami w pastelowych kolorach.
Pepco wycofuje ze sprzedaży naczynia ceramiczne z motywem Psi Patrol INTERIA.PL/Informacja prasowa

Pepco apeluje do klientów

Sieć sklepów Pepco apeluje, by osoby, które posiadają naczynia wskazane w komunikacie, zaprzestały ich używania. Wadliwe produkty można zwrócić do dowolnego sklepu Pepco i otrzymać zwrot pieniędzy. Paragon nie jest wymagany.

