Paliwo dla mózgu: przepisy na śniadanie, które poprawią koncentrację i dodadzą energii

Kasza jaglana z kurkumą i owocami leśnymi

Kasza jaglana to prawdziwy skarb natury - lekkostrawna, bezglutenowa i bogata w składniki odżywcze mające dobry wpływ na układ nerwowy. Kurkuma, dzięki zawartości kurkuminy, wykazuje działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Owoce jagodowe, takie jak borówki czy maliny, to źródło antocyjanów, które poprawiają przepływ krwi do mózgu, a co za tym idzie - naszą pamięć i koncentrację.

Składniki:

• ½ szklanki kaszy jaglanej

• 1 szklanka mleka roślinnego (np. migdałowego lub owsianego)

• ½ łyżeczki kurkumy

• szczypta czarnego pieprzu

• 1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego

• garść świeżych lub mrożonych owoców leśnych

• 1 łyżka posiekanych orzechów włoskich

Przygotowanie:

Kaszę przepłucz na sicie pod gorącą wodą, by pozbyć się goryczki. Przełóż do garnka, zalej mlekiem, dodaj kurkumę i pieprz. Gotuj pod przykryciem 15-20 minut, aż kasza wchłonie płyn. Dodaj miód, wymieszaj i przełóż do miseczki. Na wierzchu ułóż owoce i orzechy.

Wytrawne muffiny jajeczne ze szpinakiem i fetą

Jajka to bogactwo choliny, składnika odżywczego niezbędnego dla zdrowia mózgu i funkcji poznawczych. Szpinak dostarcza żelaza, które pomaga w transporcie tlenu do mózgu, oraz witamin wspierających jego pracę.

Składniki:

• 6 jajek

• 2 garście świeżego szpinaku

• 100 g sera feta

• 1 mała czerwona cebula

• sól i pieprz do smaku

• oliwa z oliwek

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Foremki na muffiny posmaruj oliwą. Na patelni podsmaż cebulę, dodaj szpinak i duś do momentu, aż zwiędnie. Jajka roztrzep w misce, dodaj przestudzony szpinak z cebulą i pokruszoną fetę. Dopraw solą i pieprzem. Przelej masę do foremek do ¾ wysokości i piecz 20-25 minut, aż się zetną i zarumienią.

Energetyzujący koktajl z awokado, bananem i nasionami chia

Awokado jest źródłem zdrowych tłuszczów jednonienasyconych, które wspierają zdrowie mózgu. Banany dostarczają potasu oraz witaminy B6, a także naturalnych cukrów, które szybko dodają energii. Nasiona chia to doskonałe źródło kwasów omega-3, błonnika i białka.

Składniki:

• ½ dojrzałego awokado

• 1 banan

• 1 szklanka mleka roślinnego lub jogurtu naturalnego

• 1 łyżka nasion chia

• 1 łyżeczka masła orzechowego

• (opcjonalnie) garść jarmużu lub szpinaku

Przygotowanie:

Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze na gładką masę. Jeśli koktajl będzie zbyt gęsty, dodaj odrobinę mleka lub wody. Podawaj od razu.

Nocna owsianka czekoladowo-orzechowa

Płatki owsiane to skarbnica węglowodanów złożonych, które zapewniają stabilny poziom energii. Orzechy, zwłaszcza włoskie, są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania neuronów. Gorzka czekolada, dzięki zawartości magnezu, może poprawiać pamięć i koncentrację.

Składniki:

• ½ szklanki płatków owsianych

• 1 szklanka mleka (roślinnego lub krowiego)

• 1 łyżka kakao o niskiej zawartości tłuszczu

• 1 łyżka syropu klonowego lub miodu

• garść orzechów włoskich lub migdałów

• kilka kostek gorzkiej czekolady (min. 70%), posiekanej

Przygotowanie:

Wymieszaj płatki z mlekiem, kakao i syropem. Przełóż do słoika lub miski, zamknij i wstaw na noc do lodówki. Rano dodaj orzechy i czekoladę. Gotowe!

