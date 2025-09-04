Test na inteligencję: Czy pokonają cię liczby?

Karolina Woźniak

Czy jesteś gotowy sprawdzić swoje umiejętności matematyczne i logiczne myślenie? Przygotowaliśmy zestaw zagadek, które nie tylko rozgrzeją twój mózg, ale też sprawdzą twój poziom inteligencji. Jak szybko rozwiążesz łamigłówkę?

Wyzwanie matematyczne: Czy uda ci się je rozwikłać?
Wyzwanie matematyczne: Czy uda ci się je rozwikłać? Canva ProINTERIA.PL

Test na inteligencję, który spędza sen z powiek internautów

Matematyka nie musi być nudna, wystarczy odrobina wyobraźni i chęć rozwiązania łamigłówki. Oto prosta, lecz podchwytliwa łamigłówka dotycząca wieku dwóch mężczyzn, a dokładniej ojca oraz syna. Pamiętaj, każda zagadka to okazja, aby poćwiczyć myślenie, spostrzegawczość i zdolności matematyczne. Czy jednak uda ci się rozwiązać ten test na inteligencję? Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się znaleźć odpowiedź, jak najszybciej. Dla ułatwienia możesz naszykować wcześniej kalkulator, kartę i długopis. Na wykonanie zadania masz tylko 5 sekund, jednak tylko 3% użytkowników zmieściło się w tym czasie. Czy należysz do tego grona bystrzaków? Przekonajmy się. Gotowy? Start!

Tata ma 50 lat, a syn 20. Za ile lat tata będzie dwa razy starszy od syna?
Starsza kobieta w okularach trzyma rękę na brodzie w zamyśleniu, po lewej stronie kobieta z lupą patrzy na tekst, po prawej młoda kobieta robi notatki na tablecie; w tle fioletowe puzzle i żarówka symbolizująca pomysły, na górze logo Interia Kobieta i ...
Kliknij obrazek i sprawdź nasze pozostałe łamigłówkiCanva ProINTERIA.PL

Poprawne rozwiązanie

Przekonajmy się, czy udało ci się rozwiązać nasz test na inteligencję. Pamiętaj, tylko 3% użytkowników dokonało tego w zaledwie 5 sekund. Taki wyczyn świadczy o ponadprzeciętnej umiejętności logicznego myślenia i rozwiniętej kreatywności. Warto mieć jednak na uwadze, że dla niektórych presja czasu może wpływać na jakość rozwiązywania zagadek. Jeśli i tak było w twoim przypadku, to niczym się nie przejmuj. Potraktuj to ćwiczenie jako formę rozrywki, a z czasem na pewno będzie coraz lepiej. Prawidłowe rozwiązanie testu na inteligencję:

  • 50 + x = 2 ⋅ (20+x)
  • 50 + x = 40 + x
  • 50 − 40 = 2x − x
  • x = 10
Odpowiedź: za 10 lat.

Sprawdź nasze pozostałe testy IQ:

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-CzarnoczyńskaINTERIA.PL

Najnowsze