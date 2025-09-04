Test na inteligencję, który spędza sen z powiek internautów

Matematyka nie musi być nudna, wystarczy odrobina wyobraźni i chęć rozwiązania łamigłówki. Oto prosta, lecz podchwytliwa łamigłówka dotycząca wieku dwóch mężczyzn, a dokładniej ojca oraz syna. Pamiętaj, każda zagadka to okazja, aby poćwiczyć myślenie, spostrzegawczość i zdolności matematyczne. Czy jednak uda ci się rozwiązać ten test na inteligencję? Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się znaleźć odpowiedź, jak najszybciej. Dla ułatwienia możesz naszykować wcześniej kalkulator, kartę i długopis. Na wykonanie zadania masz tylko 5 sekund, jednak tylko 3% użytkowników zmieściło się w tym czasie. Czy należysz do tego grona bystrzaków? Przekonajmy się. Gotowy? Start!

Tata ma 50 lat, a syn 20. Za ile lat tata będzie dwa razy starszy od syna?

Kliknij obrazek i sprawdź nasze pozostałe łamigłówki Canva Pro INTERIA.PL

Poprawne rozwiązanie

Przekonajmy się, czy udało ci się rozwiązać nasz test na inteligencję. Pamiętaj, tylko 3% użytkowników dokonało tego w zaledwie 5 sekund. Taki wyczyn świadczy o ponadprzeciętnej umiejętności logicznego myślenia i rozwiniętej kreatywności. Warto mieć jednak na uwadze, że dla niektórych presja czasu może wpływać na jakość rozwiązywania zagadek. Jeśli i tak było w twoim przypadku, to niczym się nie przejmuj. Potraktuj to ćwiczenie jako formę rozrywki, a z czasem na pewno będzie coraz lepiej. Prawidłowe rozwiązanie testu na inteligencję:

50 + x = 2 ⋅ (20+x)

50 + x = 40 + x

50 − 40 = 2x − x

x = 10

Odpowiedź: za 10 lat.

Sprawdź nasze pozostałe testy IQ:

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-Czarnoczyńska INTERIA.PL