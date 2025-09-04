Były przysmakiem w czasach PRL-u. To danie obiadowe zachwyci gości i domowników

Wiele tradycyjnych potraw kuchni staropolskiej poszło już w zapomnienie. Jedną z nich jest m.in. danie obiadowe serwowane w czasach PRL-u przy okazji świąt czy rodzinnych imprez. Chodzi o żeberka z kapustą - uznawane przed laty za rarytas, o którym dziś mało kto pamięta. Jak je zrobić, aby były idealnie miękkie i soczyste? Podczas ich przygotowywania należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy i co najważniejsze, nie należy się spieszyć.

Żeberka z duszoną kapustą to danie niegdyś uznawane na prawdziwy rarytas
Żeberka z duszoną kapustą to danie niegdyś uznawane na prawdziwy rarytas Arkadiusz Fajer #arfo123RF/PICSEL

Żeberka z kapustą - przysmak czasów PRL-u

Kapusta z żeberkami to typowo polskie danie obiadowe. W czasach PRL-u było przygotowywane rzadko z uwagi na ograniczoną dostępność produktów, a jeśli już pojawiało się na stole, wszyscy zajadali się nim z ogromnym apetytem. Dla tych, którzy chcą dziś odtworzyć tenże rarytas i przygotować go w swoim domu, przedstawiamy przepis na doskonałe w smaku żeberka z kapustą. Aby były idealnie kruche, a przy tym soczyste, należy zwrócić uwagę na czas przygotowania tej potrawy, a także sposób obsmażania mięsa. Jak zatem przygotować żeberka, które rozpadają się pod widelcem?

Jak zrobić idealnie kruche i soczyste żeberka? Ten przepis to hit

Podczas przygotowywania żeberek uwagę dobrze skupić na sposobie ich obsmażania. Mięsa nie trzeba specjalnie doprawiać, a jedynie pokroić na mniejsze porcje i wrzucić na mocno rozgrzaną patelnię z tłuszczem - najlepiej masłem klarowanym lub smalcem wieprzowym.

Smażone kawałki żeber wieprzowych leżą na patelni, ich powierzchnia jest miejscami przyrumieniona.
Żeberka należy obsmażać krótko, na mocno rozgrzanym tłuszczu123RF/PICSEL

Żeberka należy smażyć krótko, lecz w wysokiej temperaturze, na rumiany kolor - dzięki temu zostaną zamknięte włókna, a mięso w środku pozostanie soczyste. Kolejne etapy przyrządzania zapewnią natomiast żeberkom miękkość i kruchość.

Przepis na żeberka duszone z kapustą

Składniki

  • 1 kg żeberek wieprzowych
  • 2 średniej wielkości cebule
  • 2 niewielkie marchewki
  • 700-800 g kiszonej kapusty
  • 2 liście laurowe
  • 3 ziarenka ziela angielskiego
  • 1 łyżeczka mielonego kminku
  • 1 szklanka bulionu warzywnego lub mięsnego
  • 1 łyżka miodu
  • sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1.Żeberka pokrój, pozostawiając po dwie kości na jedną porcję. Umieść na mocno nagrzanej patelni z tłuszczem i odsmażaj z obu stron przez kilka minut.

2.Mięso ściągnij z patelni i umieść w garnku.

3.Na tej samej patelni z tłuszczem pozostałym po smażeniu żeberek, zeszklij drobno posiekaną cebulę. Dodaj startą na tarce marchewkę, a także kiszoną kapustę. Po odparowaniu wody przełóż do garnka z żeberkami.

4.Dodaj liście laurowe, ziele angielskie i kminek, następnie wlej bulion i 1 łyżkę miodu.

5.Wszystkie składniki wymieszaj i duś pod przykryciem na małej mocy palnika - czas to ok. 1,5 godziny. Dopraw do smaku solą i pieprzem.

6.Podawaj z ziemniakami lub świeżym pieczywem.

Smacznego!

