Były przysmakiem w czasach PRL-u. To danie obiadowe zachwyci gości i domowników
Wiele tradycyjnych potraw kuchni staropolskiej poszło już w zapomnienie. Jedną z nich jest m.in. danie obiadowe serwowane w czasach PRL-u przy okazji świąt czy rodzinnych imprez. Chodzi o żeberka z kapustą - uznawane przed laty za rarytas, o którym dziś mało kto pamięta. Jak je zrobić, aby były idealnie miękkie i soczyste? Podczas ich przygotowywania należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy i co najważniejsze, nie należy się spieszyć.
Spis treści:
Żeberka z kapustą - przysmak czasów PRL-u
Kapusta z żeberkami to typowo polskie danie obiadowe. W czasach PRL-u było przygotowywane rzadko z uwagi na ograniczoną dostępność produktów, a jeśli już pojawiało się na stole, wszyscy zajadali się nim z ogromnym apetytem. Dla tych, którzy chcą dziś odtworzyć tenże rarytas i przygotować go w swoim domu, przedstawiamy przepis na doskonałe w smaku żeberka z kapustą. Aby były idealnie kruche, a przy tym soczyste, należy zwrócić uwagę na czas przygotowania tej potrawy, a także sposób obsmażania mięsa. Jak zatem przygotować żeberka, które rozpadają się pod widelcem?
Jak zrobić idealnie kruche i soczyste żeberka? Ten przepis to hit
Podczas przygotowywania żeberek uwagę dobrze skupić na sposobie ich obsmażania. Mięsa nie trzeba specjalnie doprawiać, a jedynie pokroić na mniejsze porcje i wrzucić na mocno rozgrzaną patelnię z tłuszczem - najlepiej masłem klarowanym lub smalcem wieprzowym.
Żeberka należy smażyć krótko, lecz w wysokiej temperaturze, na rumiany kolor - dzięki temu zostaną zamknięte włókna, a mięso w środku pozostanie soczyste. Kolejne etapy przyrządzania zapewnią natomiast żeberkom miękkość i kruchość.
Przepis na żeberka duszone z kapustą
Składniki
- 1 kg żeberek wieprzowych
- 2 średniej wielkości cebule
- 2 niewielkie marchewki
- 700-800 g kiszonej kapusty
- 2 liście laurowe
- 3 ziarenka ziela angielskiego
- 1 łyżeczka mielonego kminku
- 1 szklanka bulionu warzywnego lub mięsnego
- 1 łyżka miodu
- sól i pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
1.Żeberka pokrój, pozostawiając po dwie kości na jedną porcję. Umieść na mocno nagrzanej patelni z tłuszczem i odsmażaj z obu stron przez kilka minut.
2.Mięso ściągnij z patelni i umieść w garnku.
3.Na tej samej patelni z tłuszczem pozostałym po smażeniu żeberek, zeszklij drobno posiekaną cebulę. Dodaj startą na tarce marchewkę, a także kiszoną kapustę. Po odparowaniu wody przełóż do garnka z żeberkami.
4.Dodaj liście laurowe, ziele angielskie i kminek, następnie wlej bulion i 1 łyżkę miodu.
5.Wszystkie składniki wymieszaj i duś pod przykryciem na małej mocy palnika - czas to ok. 1,5 godziny. Dopraw do smaku solą i pieprzem.
6.Podawaj z ziemniakami lub świeżym pieczywem.
Smacznego!