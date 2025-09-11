W nowym sezonie do uwielbianej przez widzów Elżbiety Romanowskiej dołączą nowi, wspaniali goście, między innymi Tomasz Wolny oraz siostry ADiHD. Ich obecność na planie to kolejny dowód na to, że wspólnie robimy dobro.

Po raz pierwszy w historii programu ekipa nie tylko wyremontuje domy, ale także odmieni przydomowe ogrody - dając bohaterom programu nie tylko nowy dach nad głową, ale także wymarzoną przestrzeń do odpoczynku i spędzania czasu z bliskimi na świeżym powietrzu.

To jednak nie koniec zmian! Po raz pierwszy w historii format zostanie wydłużony do blisko godziny - widzowie otrzymają jeszcze więcej wzruszeń, metamorfoz i autentycznych emocji.

"Nasz Nowy Dom" od 2013 roku wyremontował już ponad 350 domów i mieszkań. Zespół dociera do najbardziej potrzebujących rodzin w Polsce, oferując realną pomoc i zmieniając ich życie na lepsze. W tym sezonie ekipa w składzie: prowadząca Elżbieta Romanowska, architekci Martyna Kupczyk, Marta Kołdej, Maciej Pertkiewicz i Kuba Babik, budowlańcy Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak oraz stolarz Dariusz "Stolarz" Wardziak, odwiedzi kolejne rodziny i miejscowości.

Nowe odcinki programu "Nasz Nowy Dom" już wkrótce - w każdy czwartek o 20:10, tylko w Polsacie!

