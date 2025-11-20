Uwaga na orzeszki z kadmem

Sieć Auchan informuje, że w trosce o bezpieczeństwo klientów sieci, podjęto decyzję o wycofaniu ze sprzedaży orzeszków pinia marki Bakalland, ponieważ w produkcie wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu zawartości kadmu.

Osoby, które posiadają orzeszki wskazane w komunikacie, powinny zwrócić uwagę na kod kreskowy EAN oraz na numer partii produktu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pinia orzeszki 75 g

Producent: FoodWell Sp. z o.o.

Kod kreskowy (EAN): 5900749010320

Numery partii: 0002509427, 0002509426, 0002510497

Auchan apeluje do klientów

Wszystkie osoby, które posiadają orzeszki wskazane w komunikacie, nie powinny ich spożywać. Sieć wskazuje, by produkt wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan celem odzyskania należności.

