Pilne wycofanie produktu. Zawiera w sobie kadm. Natychmiast go wyrzuć

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Auchan wydała najnowszy komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży jednego z produktów spożywczych dostępnych w ofercie. Przedstawiciele Auchan apelują do konsumentów, którzy posiadają wskazany artykuł, by pod żadnym pozorem go nie spożywać.

Auchan wycofuje ze sprzedaży orzeszki pinia marki Bakalland
Auchan wycofuje ze sprzedaży orzeszki pinia marki BakallandVladislav Gudovskiy123RF/PICSEL

Uwaga na orzeszki z kadmem

Sieć Auchan informuje, że w trosce o bezpieczeństwo klientów sieci, podjęto decyzję o wycofaniu ze sprzedaży orzeszków pinia marki Bakalland, ponieważ w produkcie wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu zawartości kadmu.

Osoby, które posiadają orzeszki wskazane w komunikacie, powinny zwrócić uwagę na kod kreskowy EAN oraz na numer partii produktu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pinia orzeszki 75 g

Producent: FoodWell Sp. z o.o.

Kod kreskowy (EAN): 5900749010320

Numery partii: 0002509427, 0002509426, 0002510497

Opakowanie orzeszków piniowych marki Bakalland w żółtej torebce, na której umieszczono nazwę produktu, zdjęcie orzeszków oraz informacje o wartości odżywczej. W tle widoczne ozdobne gałązki i szyszka.
Auchan wycofuje ze sprzedaży orzeszki piniaINTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do klientów

Wszystkie osoby, które posiadają orzeszki wskazane w komunikacie, nie powinny ich spożywać. Sieć wskazuje, by produkt wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan celem odzyskania należności.

