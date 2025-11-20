Pilne wycofanie produktu. Zawiera w sobie kadm. Natychmiast go wyrzuć
Sieć sklepów Auchan wydała najnowszy komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży jednego z produktów spożywczych dostępnych w ofercie. Przedstawiciele Auchan apelują do konsumentów, którzy posiadają wskazany artykuł, by pod żadnym pozorem go nie spożywać.
Uwaga na orzeszki z kadmem
Sieć Auchan informuje, że w trosce o bezpieczeństwo klientów sieci, podjęto decyzję o wycofaniu ze sprzedaży orzeszków pinia marki Bakalland, ponieważ w produkcie wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu zawartości kadmu.
Osoby, które posiadają orzeszki wskazane w komunikacie, powinny zwrócić uwagę na kod kreskowy EAN oraz na numer partii produktu.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Pinia orzeszki 75 g
Producent: FoodWell Sp. z o.o.
Kod kreskowy (EAN): 5900749010320
Numery partii: 0002509427, 0002509426, 0002510497
Auchan apeluje do klientów
Wszystkie osoby, które posiadają orzeszki wskazane w komunikacie, nie powinny ich spożywać. Sieć wskazuje, by produkt wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan celem odzyskania należności.
Podobał ci się ten artykuł? Zobacz więcej praktycznych porad i inspiracji w serwisie kobieta.interia.pl - codziennie coś nowego.