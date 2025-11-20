Proste i niezawodne. Najlepsze andrzejkowe ciasto zrobisz w 15 minut

Natalia Jabłońska

Jeśli co roku zastanawiasz się nad tym, co podać gościom na andrzejki, mam dla ciebie świetną informację: zainspiruj się moim niezawodnym ciastem czekoladowym, które piekę co roku, zawsze wychodzi i wszystkim smakuje. To już moja andrzejkowa tradycja, która ma całe grono fanów wśród moich znajomych i rodziny.

Kawałek czekoladowego ciasta na prostokątnym talerzyku, obok kilka kostek czekolady i posypka z kakao, w tle reszta ciasta na złotej tacy.
To ciasto czekoladowe nigdy mnie nie zawiodło. Smakuje wszystkim w każde andrzejki123rf.com123RF/PICSEL

Mój niezawodny przepis na andrzejkową zabawę

Andrzejki to wyjątkowy wieczór - niby imieniny, ale jednak zupełnie inne, pełne tajemniczych tradycji, lania wosku, wróżb i dobrej zabawy. Nieważne, czy wybieramy się do kogoś w gości, czy to u nas zbiera się cała paczka znajomych czy rodziny, warto przygotować coś, co umili wspólne popołudniowe/wieczorne rozmowy i doda magii spotkaniu.

Oprócz klasycznych przekąsek na ciepło i zimno, które zawsze szybko znikają ze stołu, nic tak nie łączy ludzi jak kawałek doskonałego, domowego ciasta. Ja co roku piekę jedno sprawdzone - proste, niezawodne i tak pyszne, że znika szybciej, niż zdążę odłożyć nóż do krojenia. I choć to tylko ciasto, ma w sobie coś, co sprawia, że w andrzejkowy wieczór staje się absolutnym hitem. Przygotowuje się je dosłownie w 15 minut. Smakuje dosłownie wszystkim - tym, którzy lubią wilgotne ciasta, tym, którzy wolą puszyste także. Łączy w sobie wszystko co najlepsze i zdradzę ci patent, by nigdy nie wyszedł zakalec.

Najlepsze ciasto czekoladowe idealne na andrzejki

Okrągłe ciasto pokryte grubą warstwą czekoladowego kremu, leżące na papierze do pieczenia na szarej powierzchni, obok znajduje się łyżka z rozsmarowaną czekoladą.
Wierzch ciasta można polać roztopioną czekoladą, nutellą lub obsypać tylko cukrem pudremafrica-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

Składniki

  • 75 g masła
  • 100 g czekolady ciemnej (nie więcej niż 50% kakao)
  • pół szklanki mleka
  • 2 jaja
  • 1/2 lub 3/4 szklanki cukru
  • 1 szklanka mąki
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • do polewy: 100 g czekolady ciemnej i 20 g masła
1 godz. 0 min
3-4

Przygotowanie:

  • Jajka ogrzać do temperatury pokojowej. To jeden z niezbędnych elementów zapobiegającym tworzeniu się zakalca.
  • Dno małej tortownicy o średnicy 21 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Jeśli chcemy zrobić większe ciasto, podwajamy ilość wszystkich składników i pieczemy w niewielkiej kwadratowej formie lub w dużej tortownicy (26 cm średnicy).
  • Piekarnik nagrzać do 180 stopni C (grzanie góra-dół).
  • W niewielkim garnku umieścić masło i czekoladę połamaną na kostki, podgrzewać na maleńkim ogniu ciągle mieszając, aż składniki się roztopią i otrzymamy gładką masę.
  • Odstawić z ognia, dodać mleko i wymieszać dokładnie. Masa ma stygnąć.
  • W misce ubić jajka z cukrem na puszystą masę. Zajmie to ok. 5 minut.
  • Do drugiej miski przesiać mąkę, dodać proszek do pieczenia i dokładnie wymieszać.
  • Do mąki dodać ubitą masę jajeczną oraz masę czekoladową i wymieszać tylko do połączenia się składników. To ważne! Nie mieszamy dłużej niż tylko do pierwszego połączenia się składników, inaczej ryzykujemy zakalcem.
  • Przelewamy wszystko do tortownicy, wstawić do piekarnika i piec przez ok. 40-45 minut. Po przekroczeniu 35 minut sprawdzajmy patyczkiem wbijanym w różne miejsca (zwłaszcza w sam środek), czy ciasto jest już gotowe. Gdy patyczek wyjdzie suchy, ciasto jest gotowe.
  • Po upieczeniu możemy polać je polewą przygotowaną z tabliczki gorzkiej czekolady połączonej z 20 g masła, możemy posypać je orzechami (świetnie będą pasować orzechy laskowe), posypać samym cukrem pudrem lub zostawić bez niczego. To ciasto jest pyszne samo w sobie.

Smacznego!

    Okrągłe, lekko przypieczone pączki ułożone na stole oraz w szklanym słoiku, w tle fioletowy napis kuchnia i logo interia kobieta.
    Kobieta.interia.pl/kuchniaCanva ProINTERIA.PL
