Proste i niezawodne. Najlepsze andrzejkowe ciasto zrobisz w 15 minut
Jeśli co roku zastanawiasz się nad tym, co podać gościom na andrzejki, mam dla ciebie świetną informację: zainspiruj się moim niezawodnym ciastem czekoladowym, które piekę co roku, zawsze wychodzi i wszystkim smakuje. To już moja andrzejkowa tradycja, która ma całe grono fanów wśród moich znajomych i rodziny.
Mój niezawodny przepis na andrzejkową zabawę
Andrzejki to wyjątkowy wieczór - niby imieniny, ale jednak zupełnie inne, pełne tajemniczych tradycji, lania wosku, wróżb i dobrej zabawy. Nieważne, czy wybieramy się do kogoś w gości, czy to u nas zbiera się cała paczka znajomych czy rodziny, warto przygotować coś, co umili wspólne popołudniowe/wieczorne rozmowy i doda magii spotkaniu.
Oprócz klasycznych przekąsek na ciepło i zimno, które zawsze szybko znikają ze stołu, nic tak nie łączy ludzi jak kawałek doskonałego, domowego ciasta. Ja co roku piekę jedno sprawdzone - proste, niezawodne i tak pyszne, że znika szybciej, niż zdążę odłożyć nóż do krojenia. I choć to tylko ciasto, ma w sobie coś, co sprawia, że w andrzejkowy wieczór staje się absolutnym hitem. Przygotowuje się je dosłownie w 15 minut. Smakuje dosłownie wszystkim - tym, którzy lubią wilgotne ciasta, tym, którzy wolą puszyste także. Łączy w sobie wszystko co najlepsze i zdradzę ci patent, by nigdy nie wyszedł zakalec.
Najlepsze ciasto czekoladowe idealne na andrzejki
Składniki
- 75 g masła
- 100 g czekolady ciemnej (nie więcej niż 50% kakao)
- pół szklanki mleka
- 2 jaja
- 1/2 lub 3/4 szklanki cukru
- 1 szklanka mąki
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- do polewy: 100 g czekolady ciemnej i 20 g masła
Przygotowanie:
- Jajka ogrzać do temperatury pokojowej. To jeden z niezbędnych elementów zapobiegającym tworzeniu się zakalca.
- Dno małej tortownicy o średnicy 21 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Jeśli chcemy zrobić większe ciasto, podwajamy ilość wszystkich składników i pieczemy w niewielkiej kwadratowej formie lub w dużej tortownicy (26 cm średnicy).
- Piekarnik nagrzać do 180 stopni C (grzanie góra-dół).
- W niewielkim garnku umieścić masło i czekoladę połamaną na kostki, podgrzewać na maleńkim ogniu ciągle mieszając, aż składniki się roztopią i otrzymamy gładką masę.
- Odstawić z ognia, dodać mleko i wymieszać dokładnie. Masa ma stygnąć.
- W misce ubić jajka z cukrem na puszystą masę. Zajmie to ok. 5 minut.
- Do drugiej miski przesiać mąkę, dodać proszek do pieczenia i dokładnie wymieszać.
- Do mąki dodać ubitą masę jajeczną oraz masę czekoladową i wymieszać tylko do połączenia się składników. To ważne! Nie mieszamy dłużej niż tylko do pierwszego połączenia się składników, inaczej ryzykujemy zakalcem.
- Przelewamy wszystko do tortownicy, wstawić do piekarnika i piec przez ok. 40-45 minut. Po przekroczeniu 35 minut sprawdzajmy patyczkiem wbijanym w różne miejsca (zwłaszcza w sam środek), czy ciasto jest już gotowe. Gdy patyczek wyjdzie suchy, ciasto jest gotowe.
- Po upieczeniu możemy polać je polewą przygotowaną z tabliczki gorzkiej czekolady połączonej z 20 g masła, możemy posypać je orzechami (świetnie będą pasować orzechy laskowe), posypać samym cukrem pudrem lub zostawić bez niczego. To ciasto jest pyszne samo w sobie.
Smacznego!
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl