Uwaga na akcesoria kuchenne z niebezpieczną substancją

W komunikacie GIS-u czytamy, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację substancji chemicznych - pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu (podbieraka do pierogów) do żywności.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i nie powinny znajdować się w żywności.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Podbierak do pierogów Nylon Scoop 11,75" (30cm)

Numer partii: 5907354177103

Kod kreskowy: 5907354177103

Importer: ROZETTE Sp. z.o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa

Dystrybutor: P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski

Kraj pochodzenia: Chiny

Jeśli posiadasz taki podbierak, nie używaj go - apeluje GIS

GIS dodaje, że importer podjął działania mające na celu wycofanie produktu z rynku i we współpracy z dystrybutorem poinformował o sprawie konsumentów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające wadliwy produkt wskazany w komunikacie, nie powinny go używać - wskazuje GIS.

