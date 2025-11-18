Masz ten produkt w domu? Natychmiast go odłóż. Wydano pilny alert
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne, w którym informuje, że jedno z akcesoriów kuchennych oferowanych w sprzedaży, zawiera niebezpieczne substancje chemiczne. GIS apeluje do konsumentów, by nie używać wadliwego produktu.
Uwaga na akcesoria kuchenne z niebezpieczną substancją
W komunikacie GIS-u czytamy, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację substancji chemicznych - pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu (podbieraka do pierogów) do żywności.
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i nie powinny znajdować się w żywności.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt: Podbierak do pierogów Nylon Scoop 11,75" (30cm)
Numer partii: 5907354177103
Kod kreskowy: 5907354177103
Importer: ROZETTE Sp. z.o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa
Dystrybutor: P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski
Kraj pochodzenia: Chiny
GIS dodaje, że importer podjął działania mające na celu wycofanie produktu z rynku i we współpracy z dystrybutorem poinformował o sprawie konsumentów.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby posiadające wadliwy produkt wskazany w komunikacie, nie powinny go używać - wskazuje GIS.