Jakie utrudnienia czekają turystów w Karkonoszach?

Karkonoski Park Narodowy informuje, że już od środy, czyli od 5 listopada br. zamknięty jest szlak żółty na odcinku od Pielgrzymów do Słonecznika. Obejście zamkniętego odcinka w kierunku grupy skalnej Słonecznik poprowadzone jest od Polany szlakiem zielonym, moreną Wielkiego Stawu. Dojście do grupy skalnej Pielgrzymy jest możliwe, ale należy zaplanować powrót tą samą drogą do Polany i wejście zielonym szlakiem w rejon Słonecznika. Prace są zaplanowane do 15 grudnia.

Z kolei 4 listopada br. rozpoczęły się prace naprawcze nawierzchni szlaku żółtego od Dzikiego Wodospadu do Polany Złotówki przy schronisku Strzecha Akademicka. Szlak nie jest zamknięty, ale mogą występować na nim utrudnienia w ruchu. "Prosimy również o zachowanie ostrożności ze względu na przemieszczający się po tym szlaku ciężki sprzęt wykonujący prace remontowe" - apelują władze parku.

W rejonie Szklarskiej Poręby od 4 listopada rozpoczęły się prace remontowe na szlaku żółtym od granicy KPN do schroniska Pod Łabskim Szczytem. Szlak nie jest zamknięty, ale mogą występować utrudnienia. W przypadku szlaku czerwonego od Kamieńczyka do Śnieżnych Kotłów - tutaj również ruszyły prace remontowe na odcinku od Trzech Świnek do Śnieżnych Kotłów. KPN wskazuje, że poruszać się tam będą pojazdy mechaniczne, w związku z tym należy zachować ostrożność i stosować się do oznaczeń na szlaku oraz poleceń służb.

Od 27 października do ok. 10 grudnia br. potrwa remont mostu na potoku Sopot na żółtym szlaku Droga pod Reglami. Możliwy jest jedynie ruch pieszy i rowerowy. Nie ma możliwości przejazdu pojazdami mechanicznymi - informuje Karkonoski Park Narodowy.

Wybierasz się na długi weekend w Karkonosze? Lepiej zapoznaj się z komunikatami KPN Adrian Slazok/REPORTER ADRIAN SLAZOK/REPORTER

KPN zamyka kolejne szlaki

Od czwartku 6 listopada zamknięty będzie szlak zielony Ścieżka nad Reglami na odcinku przez Śnieżne Kotły od Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem do Mokrego Rozdroża. Prace są zaplanowane do końca czerwca 2026 roku. Prace nie będą prowadzone, gdyby pojawiło się zagrożenie lawinowe oraz w okresie lęgowym ptaków - czytamy w komunikacie KPN.

To jednak nie koniec utrudnień, bowiem również od czwartku 6 listopada do soboty 8 listopada zamknięty będzie szlak zielony od Hali Szrenickiej w kierunku Jakuszyc do granicy KPN. Proponowane obejście od strony Jakuszyc stokami Przedziału, starym torem saneczkowym do rejonu schroniska Kamieńczyk oraz Wodospadu Kamieńczyka.

