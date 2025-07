Odcinek podcastu Nomada jest częścią cyklu "Polska na własne oczy" - wakacyjnej akcji Interii, w ramach której w każdym tygodniu wakacji zabieramy Was do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej znane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz jesteśmy w województwie wielkopolskim. Ruszaj z nami w drogę!

Czym są Questy Wielkopolskie? Nowy trend w turystyce?

W podcaście Nomada Aleksandra Warczyńska specjalista ds. krajoznawstwa z Wojewódzkiej Biblioteki w Poznaniu, opowiada, że questy to bezobsługowe trasy, które prowadzą uczestników przez lokalne ciekawostki, zabytki, krajobrazy i historie. Ich fenomen polega na tym, że łączą edukację, aktywność fizyczną i zabawę, bez potrzeby opieki przewodnika. W Wielkopolsce funkcjonuje obecnie ponad 200 takich tras - to jeden z najlepiej rozwiniętych systemów questów w Polsce. Każdy z nich ma swoją fabułę, zagadki, rymy i ekscytujące zakończenie - ukryty skarb i pieczęć do zdobycia.

"Nomada": Najbardziej "uquestowane" województwo w Polsce. Wielkopolska, jakiej nie znacie

Turystyka z duszą i sercem przyciąga różne historie

Questy w Wielkopolsce to coś więcej niż tylko gra terenowa, ale i czas, który umożliwia przeżywanie prawdziwych emocji. "Bardzo dużo ciepłych słów, gratulacji. Odbiór odznak całymi rodzinami" - mówi ekspertka karajoznawstwa. W księgach questowiczów pojawiają się wpisy z Kanady, Norwegii, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. Na zloty i inauguracje przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski, od Polic po Kraków. Nie brakuje też poruszających historii.

Zaczęliśmy bawić się questami wspólnie z mężem. On po krótkiej chorobie umarł, a ja kontynuuję naszą wspólną pasję - i dzięki temu jesteśmy razem

Inny głos dodaje: "Wożę mamę na chemię do Poznania. W czasie, kiedy ona jest w szpitalu, rozwiązuję questy. Dzięki temu mogę oderwać myśli". To właśnie te emocjonalne więzi i zaangażowanie sprawiają, że questy stają się wyjątkowym zjawiskiem na mapie polskiej turystyki.

Ulotka do trasy Królewski Poznań Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu materiał zewnętrzny

Jeśli szukasz inspiracji na ciekawą podróż do Wielkopolski - to odcinek dla ciebie. Podcast "Nomada" dostępny na platformie YouTube oraz Spotify. Aktualności znajdziecie też na Instagramie @kobieta_interia oraz @nomada_karolina_burda.

O akcji "Polska na własne oczy"

Wakacje, znowu są wakacje! Polacy tłumnie ruszają na długo wyczekiwany odpoczynek, a my chcemy im w tym towarzyszyć, służyć dobrą radą, co można zobaczyć w naszym pięknym kraju. Może wspaniałe atrakcje czekają dosłownie tuż za rogiem? Cudze chwalicie, swego nie znacie - pisał poeta. I my chcemy pokazać, że faktycznie tak jest. Poznaj Wielkopolskę od innej strony.