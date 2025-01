Jacek Rozenek: Życie po udarze. O zmianie życia i powrocie do zdrowia

Aktor opowiadał o przebytym kilka lat temu udarze, rekonwalescencji, rehabilitacji i szansach na powrót do pełnej sprawności. - Byłem dość sprawną osobą. Ćwiczyłem pięć razy w tygodniu, rano biegałem od 3 do 10 km dziennie, trenowałem crossfit, miałem poczucie, że jestem zdrowym człowiekiem. I z takiego stanu wylądowałem w udarze, miałem całkowicie bezwładną prawą część ciała – opowiadał. – Cały czas jestem na etapie rehabilitacji, który będzie pewnie trwał do końca życia. Mam codzienną rutynę rehabilitacyjną, zauważam progres, ale to jest upiorna praca – tłumaczył.