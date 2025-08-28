Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 144: Renata Gabryjelska INTERIA.PL

Kobiety 50+ wchodzą w smugę cienia. Gabryjelska: winny patriarchat, religia i wychowanie

Gościnią odcinka była Renata Gabryjelska, reżyserka, mentorka, coach, wyróżniona na liście "50 po 50", stworzonej przez magazyn Forbes. - 10 lat temu funkcjonowanie takiej listy było nie do pomyślenia. Doceniano tzw. twardy kapitał. Teraz takim kapitałem jest odwaga. Na tej liście znalazły się kobiety, które miały odwagę dokonać zmian w życiu, w momencie, gdy duża część społeczeństwa jest przekreśla. Mówi, że są "za stare" - tłumaczyła gościni podcastu "Zdanowicz pomiędzy wersami".