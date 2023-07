Spis treści: 01 Turystyczny hit oblegany przez... Rosjan

02 Turcja i turystyczny rekord

03 Turcja wakacyjnym hitem wśród Polaków

04 Wakacje 2023 w Turcji

05 Pierwszy wyjazd do Turcji? Przydatne informacje

Turcja to absolutny hit wakacji i na spokojne plażowanie raczej nie ma co liczyć. Tak przynajmniej wynika z najnowszych danych. Jak podaje "Rzeczpospolita", od stycznia do maja 2023 kraj odwiedziło 14,03 mln turystów z zagranicy. Gdyby dodać do tego przyjazdy Turków mieszkających za granicą, liczba ta wzrasta do 15, 6 mln.

Turystyczny hit oblegany przez... Rosjan

Zdjęcie Meczet Sulajmana Wspaniałego w Stambule / 123RF/PICSEL

Największą grupę turystów stanowią Rosjanie - to prawie 1,8 mln. Na drugim miejscu znaleźli Niemcy (1,6 mln), a na trzecim Bułgarzy (1,06 mln). Na którym miejscu uplasowali się Polacy? W przeciągu czterech pierwszych miesięcy 2023 roku Turcję odwiedziło 289,2 tys. naszych rodaków.

Reklama

Zagraniczni turyści najchętniej odwiedzali Stambuł, prowincję Edirne czy kurort Antalya nad Morzem Śródziemnym. Samą Riwierę Turecką do końca czerwca odwiedziło ponad 5 mln turystów.

Zobacz też: Czego nie robić w Turcji? Uważaj w restauracjach i na ulicy

Turcja i turystyczny rekord

Zdjęcie Turcja była wakacyjnym numerem 1 wśród Polaków w 2022 roku / 123RF/PICSEL

Władze Turcji liczą, że trwający 2023 rok będzie dla branży turystycznej rekordowy. Jak zapowiadał minister kultury i turystyki, Mehmet Nuri Ersoy, Turcja ma zamiar utrzymać miejsce w światowej trójce najchętniej odwiedzanych krajów.

- Nasz cel to 60 mln turystów i 56 mld dolarów zysków z turystyki w 2023 roku. W 2028 roku nasz cel to z kolei 90 mln odwiedzających i 100 mld dolarów przychodów - cytuje wypowiedź szefa resortu serwis online gazety "Hurriyet".

Ersoy zaznaczył, że ostatnie pięć lat dla branży turystycznej były naprawdę trudne, a złożyło się na to wiele czynników: pandemia Covid-19, pożary, wojna w Ukrainie i tragiczne w skutkach trzęsienia ziemi, które nawiedziły kraj w lutym 2023.

Minister zaznacza, że kraj poradził sobie ze wszystkimi trudnościami, a "turecka branża turystyczna wyszła z trudnego czasu silniejsza". Ersoy zwrócił uwagę, że w 2022 roku Turcja uplasowała się na trzecim miejscu na świecie pod względem odwiedzających. W porównaniu z 2019 rokiem, był to awans o trzy miejsca.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz też: Ikoniczne danie tureckiej kuchni. Tutaj kebabem wyraża się miłość

Turcja wakacyjnym hitem wśród Polaków

O tym, że Polacy chętnie wybierają Turcję na miejsce wypoczynku, świadczą chociażby dane Polskiej Izby Turystyki podsumowujące wakacje 2022.

W ubiegłym roku rodacy najczęściej wypoczywali właśnie w Turcji - urlop zdecydowało się tu spędzić aż 31 proc. klientów biur podróży. Łącznie, przyjechało tu ponad milion polskich turystów.

Na drugim miejscu znalazła się Grecja, a na trzecim ex aequo - Egipt i Bułgaria.

W 2022 roku niekwestionowanym hitem była Riwiera Turecka, do której przyleciało łącznie 13 mln turystów. Najczęściej byli to Niemcy, Rosjanie i Brytyjczycy. Polacy znaleźli się tuż poza podium.

Zobacz też: Wakacje Polki w Turcji zamieniły się w koszmar. "Myślałam, że to nieśmieszny żart"

Wakacje 2023 w Turcji

Instagram Post Rozwiń

Turcja to jeden z krajów, w którym można spędzić niskobudżetowe wakacje - tak uważa prezes Travelplanet.pl. Radosław Damasiewicz zwraca uwagę, że średni koszt pobytu na jedną osobę w lipcu to 3365 zł, ale już we wrześniu cena zaczyna się od 1600 zł. Wśród rozmaitych ofert można znaleźć nawet takie, w których za 1200 zł polecimy na wakacje all-inclusive. Jeśli jednak preferujemy wyprawę na własną rękę, koszt przelotu oscyluje w granicach 1000-1500 zł.

Zobacz też: W tych krajach spędzisz wakacje taniej niż w Polsce. Ekspert wskazuje 5 kierunków

Pierwszy wyjazd do Turcji? Przydatne informacje

Zdjęcie Turcja jest jednym z najchętniej odwiedzanych krajów na świecie. Władze liczą jednak na więcej / 123RF/PICSEL

Turcja cieszy się ogromną popularnością ze względu na pogodę czy szereg ofert all inclusive. Chociaż tylko część kraju należy do Europy, można do niego polecieć wyłącznie z dowodem osobistym.

19 kwietnia 2022 roku kraj zniósł dla Polaków obowiązek paszportowy. Nie oznacza to, że po przylocie nie obowiązuje nas kontrola graniczna. Musimy podejść do okienka, a w trakcie przekraczania granicy celnik - po sprawdzeniu ważności dokumentu - przybija na oddzielnej kartce pieczątkę. Nim jednak ruszymy w podróż, sprawdźmy widniejącą w dowodzie datę. Musi być on ważny przez co najmniej 150 dni.

Po Turcji możemy się poruszać swobodnie, tak jak po krajach Europy - wynająć samochód czy korzystać z komunikacji publicznej. Na miejscu obowiązuje turecka lira, ale w turystycznych miejscach akceptowana jest też płatność w euro. Warto jednak mieć przy sobie również lokalną walutę, dzięki czemu unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek i niepotrzebnego stresu. Co więcej, płatność w lirach jest o wiele bardziej opłacalna niż w euro.

***