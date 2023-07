Spis treści: 01 Najtańszy kierunek w Europie. Udasz się tam za psie pieniądze

02 Niedoceniana perła Europy. Górzyste tereny i piękne plaże

03 Trochę Europa, a trochę nie. Wyjedziesz tam na dowód osobisty

04 Zwiedzaj wybrzeża Adriatyku własnym autem

05 Królowa wysp: Spędzisz tam niezapomniane i tanie wakacje

06 Na co zwracać uwagę podczas planowania budżetowych wakacji? O tym musisz pamiętać!

Najtańszy kierunek w Europie. Udasz się tam za psie pieniądze

Najtańszym wakacyjnym kierunkiem w Europie na dany moment jest Bułgaria. Najwięcej lotów oraz ofert z biur podróży pojawia się w rejonie Słonecznego Brzegu i Złotych Piasków. Propozycje lotów wraz z hotelem zaczynają się nawet od około 950 zł na 8 dni wraz ze śniadaniem. Pojawiają się jednak często promocyjne oferty lub oferty last minute, które oferują wakacje all-inclusive nawet za 1200 zł za osobę. Ceny będą się różnić w zależności od standardu hotelu i daty wylotu.

Zdjęcie Sobór św. Aleksandra Newskiego w Sofii / pexels.com

Według Radosława Damasiewicza, prezesa Travelplanet.pl, aby spędzić 7-dniowe wakacje w Bułgarii w hotelu 4* z dwoma posiłkami we wrześniu, należy przygotować budżet od 1200 do 1400 zł za osobę. Wyjaśnił, że w Polsce za podobną kwotę można spędzić wakacje nad Bałtykiem lub w Tatrach w obiektach maksymalnie 3* z dwoma posiłkami. Dodatkowo do tego należy doliczyć dojazd własny i koszty parkingów. Dodał również, że średni koszt urlopu w Bułgarii na osobę (lipiec-sierpień) to około 2600 zł.

W serwisie Travelplanet.pl, w najpopularniejszej wśród klientów biur podróży konfiguracji, czyli hotel co najmniej 4* (ok 50 proc. rezerwacji) lub 5* (do 30 proc. rezerwacji) i wyżywienie AI lub HB najtaniej na wakacje w wysokim sezonie można polecieć do Bułgarii wyjaśnia prezes Travelplanet.pl

Zdjęcie Bułgarska plaża / 123RF/PICSEL

Ewidentnie tańsze niż w kraju będą wakacje w Bułgarii – za podobne pieniądze mamy wyższy standard obiektu oraz wliczony już dojazd dodaje prezes Travelplanet.pl

Reklama

Jeżeli jednak wolisz podróżować na własną rękę, to możesz również zdecydować się na indywidualny lot np. do Varny za około 600 zł. Ceny mogą się różnic w zależności od miasta i daty wylotu. Warto jednak sprawdzać oferty, hotele i loty na różnych stronach, gdyż czasem może okazać się, że na jednej oferta podlega promocji, a na drugiej nie. Hotele w Bułgarii zaczynają się od około 1000 zł. Kraj ten przede wszystkim warto odwiedzić ze względu na piękne plaże nad Morzem Czarnym, rozbudowane kurorty, malownicze góry Bałkańskie, regionalną kuchnię i kąpiele termalne.

Zdjęcie Zawsze sprawdzaj ceny biletów na różnych stronach internetowyc / Getty Images

Zobacz również: Odszkodowanie za uszkodzoną walizkę. Przed odprawą pamiętaj o tej czynności

Niedoceniana perła Europy. Górzyste tereny i piękne plaże

Odrobinę drożej jest w Albanii. Biura podróży oferują spędzenie wakacji od około 1500 zł za tydzień. Większość z ofert zawiera również dwa posiłki w ciągu dnia. Średni koszt urlopu w Albanii (lipiec-sierpień) zdaniem prezesa Travelplanet.pl to około 2900 zł za osobę.

Ten rejon jest warty uwagi ze względu na niesamowite plaże nad Morzem Adriatyckim oraz Jońskim i górzyste krajobrazy. Loty na własną rękę można znaleźć za około 600 zł, a skromny hotel za około 1000 zł. Jeśli chcemy zaoszczędzić na noclegu, można również skorzystać z aplikacji typu Airbnb i znaleźć pokój za np. 600 zł na 7 dni.

Zdjęcie Plaża Gjipe znajduje się na południowym wybrzeżu Albanii, niedaleko miasta Himara / Getty Images

Albańczycy znani są ze swojej gościnności, dlatego przyjmują turystów z otwartymi rękoma. Jako że jest to kierunek turystyczny, który wciąż się rozwija, dlatego zależy im na pozostawieniu na odwiedzających dobrego wrażenia. Albańska kuchnia może wydawać się ciężka, jednak mimo tego jest bardzo smaczna. Lokalizacja ta spodoba się także miłośnikom starożytnej historii.

Zdjęcie Tirana to stolica i największe miasto Albanii / Getty Images

Trochę Europa, a trochę nie. Wyjedziesz tam na dowód osobisty

Mimo że tylko jej skrawek przynależy do Europy, to można tam wylecieć na dowód osobisty. Turcja stała się bardzo popularnym kierunkiem wśród turystów w ostatnim czasie, zwłaszcza ze względu na to, że można spędzić tam udane i budżetowe wakacje. Radosław Damasiewicz wyjaśnia, że to jeden z najchętniej odwiedzanych krajów przez turystów. Dodaje, że średni koszt na osobę w lipcu to 3365 zł. Jednak wrześniowy budżet może zaczynać się spokojnie od 1600 zł. Przeszukując różne oferty, możesz również natrafić na bardzo korzystne oferty i wylecieć za nawet 1200 zł za osobę z pakietem all-inclusive.

Zdjęcie Historyczna medresa w Turcji / pexels.com

Podróżując na własną rękę, należy się jednak przyszykować, że koszt samego lotu to przynajmniej około 1000-1500 zł za osobę. Ceny hoteli 4* w mieście Alanya z pełnym wyżywieniem i drinkami to minimum 2000 zł. Jeżeli nie zależy ci na wysokim standardzie, to prywatni gospodarze udostępniają pokoje od 700 zł za tydzień.

Zdjęcie Baklava to tradycje tureckie ciasto warstwowe. / Getty Images

Turcję warto odwiedzić ze względu na jej unikatowe położenie, czyli w Europie i w Azji. Kraj ten znany jest również z bogatego dziedzictwa kulturowego i znajdziesz tam ruiny wielu starożytnych cywilizacji. Odwiedzając Turcję, koniecznie spróbuj lokalnej kuchni. Warto dodać, że tureckie plaże położone są na wybrzeżu Morza Śródziemnego oraz Egejskiego i woda charakteryzuje się lagunowym kolorem.

Zdjęcie Oprócz tradycyjnych piaszczystych plaż w Turcji znajdziesz też niezwykłe formacje skalne. / pexels.com

Zwiedzaj wybrzeża Adriatyku własnym autem

Szukając tanich wakacji, warto wziąć pod uwagę również Chorwację. Decydując się na własny dojazd, możesz liczyć na wakacje za około 1000 zł wraz z dwoma posiłkami. Rozważając wylot, możesz znaleźć oferty nawet za 1800 zł. Prezes Travelplanet.pl dodaje, że średni koszt takich wakacji to około 2500 zł na osobę (lipiec-sierpień).

Należy pamiętać, że tradycyjnie do Chorwacji Polacy w dużej mierze jeżdżą własnymi samochodami, podczas gdy na wakacje do Bułgarii i Albanii przede wszystkim lecą samolotami. DODAJE PREZES TRAVELPLANET.PL

Szacowany koszt własnego dojazdu do najpopularniejszych miejscowości na Chorwacji zdaniem strony rankomat.pl waha się między 700 a 1500 zł. Koszt biletu lotniczego w lipcu np. do Zadaru może cię wynieść 500-600 zł, więc może to okazać się bardziej opłacalne podczas indywidualnej podróży. Chorwację warto odwiedzić, ze względu na malownicze wybrzeże Adriatyku, historyczne miasta, zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, kuchnię i wina chorwackie.

Zdjęcie Największe i najbardziej popularne wyspy Chorwacji to m.in. Krk, Brac, Hvar, Cres, Korcula i Vis / Pixabay.com

Królowa wysp: Spędzisz tam niezapomniane i tanie wakacje

Na liście chętnie odwiedzanych tanich krajów w Europie widnieje Grecja. W zależności od biura podróży możesz znaleźć ofertę wrześniową z dwoma posiłkami za około 1800 złotych za osobę. Oferowane są różne kierunki takie jak półwysep Chalkidiki, wyspa Kos, Rodos, Korfu lub Kreta. Radosław Damasiewicz dodaje, że średni koszt na osobę w lipcu i sierpniu wynosi około 3400 zł. Twierdzi również, że budżet wakacyjny we wrześniu w danym kierunku na hotel 4* wynosi około 2300-2400 zł na osobę. Takie oferty zawierają dwa posiłki lub all-inclusive.

Zdjęcie Partenon znajduje się na wzgórzu Akropol w Atenach, stolicy Grecji / pexels.com

Najtańszy bilet, jaki udało mi się znaleźć, wynosi 765 zł za osobę w sierpniu do Aten. Hotele oferują pokoje na tydzień wraz ze śniadaniem za ponad 1000 zł za dwie osoby. Grecja słynie przede wszystkim z pięknych wysp, a ich kuchnia jest doceniana na całym świecie. Kraj ten może pochwalić się również niepowtarzalnymi krajobrazami i przyrodą, dodatkowo plaże potrafią zapierać dech w piersiach.

Zdjęcie Kreta to największa grecka wyspa / Getty Images

Na co zwracać uwagę podczas planowania budżetowych wakacji? O tym musisz pamiętać!

Szukając tanich wakacji, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii:

zwracaj uwagę na czas wylotu

sprawdzaj podobne oferty na różnych stronach

poluj na promocje

porównuj opinie hoteli z opiniami na stronie biura, stron typu Booking.com oraz w Google

druga połowa wrześnie w wielu biurach podróży może okazać się dużo tańsza

jeśli zobaczysz tanią ofertę, to ją rezerwuj, ceny na stronach zmieniają się bardzo dynamicznie

sprawdzaj, czy wylot na własną rękę nie będzie korzystniejszy

Zdjęcie Szukaj, szukaj i jeszcze raz szukaj. To dobry sposób na znalezienie wyjazdu za grosze! / Getty Images