Spis treści: 01 Azory — unikatowy krajobraz i wulkaniczne przyjemności

02 Od czego zacząć dzień na Azorach? Od herbaty!

03 Furnas z widokiem na obiad zakopany w ziemi

04 Parque Terra Nostra — tajemniczy ogród

05 Canyoning na Azorach, czyli jak wyjechałam ze swojej strefy komfortu

06 Zwiedzanie Azorów to raj dla aktywnych

07 Portugalska perełka czeka na odkrycie

Azory — unikatowy krajobraz i wulkaniczne przyjemności

Rozpoczęcie wycieczki od lekcji geologii może nie brzmieć szczególnie fascynująco, ale zaryzykuję. Nie da się pominąć kilku podstawowych informacji, aby wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Archipelag dziewięciu wysp zaliczanych do Azorów powstał wskutek procesów wulkanicznych związanych z ekspansją dna oceanicznego w odległym trzeciorzędzie.

Wyspy, które zamieniły się w kawałek nieba na ziemi zlokalizowany na środku Oceanu Atlantyckiego, dzięki swojemu pochodzeniu zachwycają niezwykle urozmaiconym krajobrazem. Mieniące się różnorodnymi odcieniami i refleksami jeziora uformowane w kalderach wygasłych wulkanów, pofalowane wzgórza stające się oazą zarówno dla miłośników pieszych wędrówek, jak i krów będących wizytówką São Miguel, a także buchające gorącą parą źródła, widoczne niemalże na każdym kroku. To tylko część atrakcji, które sprawiają, że po powrocie z łezką w oku przeglądam zrobione zdjęcia, utwierdzające mnie w przekonaniu, że azorska przygoda faktycznie miała miejsce, a nie była wyłącznie senną fantazją.

Zdjęcie Dlaczego warto odwiedzić Azory? / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Od czego zacząć dzień na Azorach? Od herbaty!

Każda z wysp archipelagu posiada przypisany do siebie kolor. Symbolem São Miguel jest zieleń. Nie mogło być inaczej, biorąc pod uwagę, że barwa otacza nas na z wszystkich stron, pięknie korespondując z Atlantykiem. Poruszanie się po wyspie jest więc doświadczeniem niezwykle odprężającym. Do teraz cieszę się, że nie musiałam być skupionym na ruchu drogowym kierowcą, za to miałam okazję napawać się widokami podczas przemieszczania się z miejsca na miejsce.

Jesienią Azory powitały mnie nieco pochmurnym i mglistym porankiem z lekką mżawką. Taki już urok tego miejsca! Jednego dnia można doświadczyć właściwie wszystkich pór roku (no, może poza śnieżną i mroźną zimą, w to mi graj). Wybierając się na zwiedzanie, warto mieć w plecaku zarówno coś ciepłego, przeciwdeszczowego, jak i podkoszulek z krótkim rękawem. Azory uczą elastyczności. Masz przygotowany szczegółowy plan wyjazdu? Potraktuj go raczej w kategoriach sugestii i nie trzymaj się go zbyt sztywno — jeśli rano chmury zdają się wisieć ciężko tuż nad twoją głową, wyprawa na górskie punkty widokowe raczej nie ma sensu, lepiej przełożyć to na inną porę. Tego nauczyłam się już pierwszego dnia, który po sprytnej zmianie harmonogramu rozpoczął się od wizyty w Fabrica de Cha Gorreana — najstarszej europejskiej plantacji herbaty.

Zdjęcie Azory słyną z uprawy ananasów oraz produkcji herbaty / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Według niektórych źródeł uprawa herbaty rozpoczęła się na wyspie w drugiej połowie XVIII wieku, lecz produkcja pełną parą ruszyła oficjalnie w wieku XIX. Skąd pomysł? Trochę z przypadku, trochę z konieczności wywołanej kryzysem w dotychczasowych uprawach pomarańczy. Czym je zastąpić? Wybór padł między innymi na herbatę, której pierwsze nasiona dotarły na wyspę z Brazylii. Były chęci, było zainteresowanie tematem, ale inwestorom nadal brakowało fachowej wiedzy na temat tajników uprawy. Postanowiono sprowadzić na miejsce herbacianego mistrza prosto z Chin i było już właściwie pewne, że europejska stolica aromatycznego napoju będzie zlokalizowana na wyspie z daleka od kontynentu.

Zdjęcie Zobacz produkcję od kuchni / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Zwiedzając fabrykę, ma się poczucie podróży w przeszłość. Niektóre ze sprzętów wyglądają niczym wyjęte ze skansenu — działają jednak bez zarzutu. Zobaczysz przy pracy panie, które cierpliwie, a zarazem energicznie pakują liście do torebek, spróbujesz napoju na własnym podniebieniu. Degustacja w miejscu pochodzenia to jest to!

Zdjęcie Położenie plantacji jest bardzo malownicze / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Furnas z widokiem na obiad zakopany w ziemi

- Spójrzcie w dół, widzicie ten buchający dym? Tam właśnie przygotowują nasz obiad! - Jesteśmy na wzgórzu nad Lagoa das Furnas. Słońce nieśmiało wyszło zza chmur, zanim jeszcze tu dotarliśmy, więc pierwszy punkt widokowy, do jakiego trafiam po przylocie na São Miguel, prezentuje w pełnej okazałości walory Azorów. Żałuję jedynie, że jestem tu po sezonie intensywnego kwitnienia hortensji, które opanowują całą wyspę. Nic straconego, bo jestem przekonana, że nie jest to mój ostatni pobyt w tym miejscu.

Zdjęcie Lagoa das Furnas / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Ale przejdźmy do posiłku, który przyrządzany jest na łonie natury. Dym unoszący się nad brzegiem jeziora wydobywa się z otworów w ziemi, w których robiony jest Cozido das Furnas. Po co zamykać się w restauracyjnych kuchniach, skoro do obróbki jedzenia można wykorzystać energię pochodzącą z wnętrza ziemi? Sprytnie i efektownie.

Zdjęcie Wkraczając na ten teren, poczujesz zapach siarki / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Cozido to tradycyjny gulasz, w skład którego wchodzą najróżniejsze gatunki mięsa i warzyw. Czy warto wyruszać w podróż aż do Furnas, by skosztować specjału przypominającego dania, jakich w polskich kulinariach nie brakuje? Jak najbardziej, ponieważ smak i zapach potrawy, która spędziła w wulkanicznej ziemi około sześciu-ośmiu godzin, jest niepowtarzalny. Rarytas ten serwuje większość lokali w miasteczku, a każdy z nich ma przypisane do siebie ziemne stanowisko. W okolicach południa będziesz mieć okazję przekonać się, że wyjmowanie garnków z apetyczną zawartością wymaga nie lada krzepy i współpracy dwóch osób.

Zdjęcie Kuchnia polowa nabiera na São Miguel nowego znaczenia / Joanna Leśniak / Archiwum autora

A jakie kąski znajdziesz na swoim talerzu? Wołowina, drób, świńskie ucho, lokalna kaszanka, ziemniaki, marchew, kapusta... Lepiej przyjść naprawdę wygłodniałym, bo posiłek do lekkich nie należy. Na szczęście na São Miguel nie brakuje miejsc, w których da się spalić nadprogramowe kalorie.

Zdjęcie Degustacja zadowoli przede wszystkim mięsożerców / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Parque Terra Nostra — tajemniczy ogród

Cozido trzeba rozchodzić. Z pełnym brzuchem trudno jednak myśleć o wymagającym trekkingu, więc co teraz? Kurs na Parque Terra Nostra — ogród botaniczny o powierzchni 12 hektarów, poprzecinany ścieżkami, które ciągną się kilometrami. Nie ma tu jednej trasy, którą odwiedzający musieliby przemierzać gęsiego.

Zdjęcie Idealne miejsce na kontemplację / Joanna Leśniak / Archiwum autora

W dowolnym momencie możesz skręcić w intrygujący zakamarek, podziwiając setki gatunków składających się na azorską roślinność. Zwiedzanie na własnych warunkach? Jak najbardziej! Momentami jest bardzo egzotycznie, a teren parku przywodzi na myśl dżunglę.

Zdjęcie Oto idealna alternatywa dla polskiej szarugi późną jesienią / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Nie sposób nie zauważyć ogromnego basenu termalnego, znad którego unosi się lekki aromat siarki. Choć osobom oczekującym na wakacjach lagun z lazurową wodą zbiornik na pierwszy rzut oka może nie przypaść do gustu, warto skusić się na kąpiel. Według naszej przewodniczki woda z basenu działa leczniczo na wszystko. No, może poza włosami, które wysusza, ale nadal brzmi to jak całkiem dobry (a przede wszystkim przyjemny) interes.

Zdjęcie Nie zapomnij o stroju kąpielowym! / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Canyoning na Azorach, czyli jak wyjechałam ze swojej strefy komfortu

- Zobaczycie, będziecie zachwyceni! Na pewno sobie poradzicie, a canyoning na Azorach to wspaniała przygoda. - Takimi słowami raczyli nas lokalni przewodnicy w dniach poprzedzających wyprawę do przyrodniczego parku Ribeira dos Caldeirões. Tym razem plan nie obejmował spokojnych spacerów i niespiesznego delektowania się oszałamiającą roślinnością. Tym razem mieliśmy wskoczyć w kombinezony i uprzęże, a następnie ruszyć na spotkanie prawdziwego azorskiego wyzwania.

Zdjęcie Początek wyprawy umilają kwitnące hortensje / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Na czym polega canyoning? Niektórzy nazywają go ekstremalną wersją aquaparku na łonie natury. Mamy trochę trekkingu, wspinaczki, pokonywania potoków, skoków do wody... To rozrywka dla fanów aktywnego spędzania czasu i nieco bardziej ekstremalnych doznań niż tylko wędrowanie po pofalowanych zboczach.

Czy przebierałam nogami z ekscytacji na myśl o canyoningu? Powiedzmy, że mój entuzjazm był umiarkowany. Choć górskie wycieczki nie są mi obce, wspinaczka czy sporty wodne to nie do końca mój konik. Z drugiej strony padłam ofiarą FOMO - strachu przed tym, co może mnie ominąć, który okazał się silniejszy. Skoro jestem na Azorach, to skorzystam z tego, co oferują w pełnym zakresie! Ponadto organizatorem była firma o nazwie Fun Activities, więc jak zabawa, to zabawa. Ahoj, przygodo!

Zdjęcie Gotowi do startu? / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Jestem w pełnym rynsztunku — piankowy kombinezon, profesjonalne buty i kask na głowie. Mimo że poranek nie jest upalny, krótki trekking na szlaku i podejście w górę kanionu skutecznie wszystkich rozgrzewa. Bawię się znakomicie, pokonując kolejne metry po ziemi, skałach i potokach. Czuję się jak odkrywca, mimo że zdaję sobie sprawę, że przed nami było tu wiele grup, ale dziewicza przyroda Azorów działa na wyobraźnię. I tu zaczynają się schody.

A właściwie nie schody, tylko lina zamocowana przez przewodników, która ma nam umożliwić zjazd z wodospadu prosto do rzeki i dostarczyć pierwszych bardziej intensywnych wrażeń. Może trzeba było zostać w domu? Po co mi to było? Żegnaj, okrutny świecie. Choć wysokość nie jest ogromna, konieczność stawania na śliskich skałach na skraju urwiska robiła swoje. Podkreślam jednak, że podczas przygotowania przewodnicy czuwali nad każdym naszym krokiem, więc rzecz jasna okazało się, że strach ma tylko wielkie oczy, a sam zjazd trwał zaskakująco krótko i cóż mogę powiedzieć? Było ekstra.

Zdjęcie Canyoning to emocjonujący sposób na urozmaicenie swojego urlopu / Fun Activities / materiały prasowe

Na trasie czekały nas jeszcze skoki do wody oraz zejście na linie wzdłuż wodospadu. Nie jestem specjalistką od canyoningu, ale sądzę, że trasa w Ribeira dos Caldeirões bardzo dobrze nadawała się dla osób zupełnie zielonych w temacie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nie jest to zwykły spacer, a umiejętność pływania znacznie zwiększa komfort całej wycieczki. Jeśli masz jakieś obawy w trakcie - zgłaszaj je przewodnikom od razu. W sytuacji, gdy wiesz, że z czymś sobie nie poradzisz, będą w stanie znaleźć dla ciebie alternatywną trasę.

Zwiedzanie Azorów to raj dla aktywnych

Leżenie plackiem na plaży wydaje ci się marnowaniem urlopu? Wyjazd na Azory i odwiedzenie wyspy São Miguel będzie dla ciebie strzałem w dziesiątkę. Nie zapomnij o wygodnych butach, butelce wody i naładowanym maksymalnie telefonie i/lub aparacie. Niezrównane widoki sprawiają, że nawet podczas długiej wędrówki nogi nie bolą, a krajobraz ukształtowany przez wulkany zwyczajnie się nie nudzi. Azory to miłość od pierwszego wejrzenia.

Zdjęcie Trekking w takich okolicznościach to czysta przyjemność / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Serce zabije mocniej podczas wędrówki na najwyższy punkt wyspy Pico da Vara (1103 m n.p.m.) i nie będzie to kwestia tętna podwyższonego przez pokonywanie wzniesienia. Jak wspomniałam, Azory stanowią kapitalne miejsce dla fanów aktywnego wypoczynku, ale jednocześnie odpowiednie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z trekkingiem. Technicznych trudności brak. Można długo rozwodzić się nad urodą tego portugalskiego zakątka, ale sądzę, że lepiej je pokazać.

Zdjęcie To zobaczysz po zdobyciu Pico da Vara / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Zdjęcie Sete Cidades to najbardziej rozpoznawalny rejon São Miguel. Trudno się temu dziwić / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Zdjęcie Lagoa do Fogo to najwyżej położone jezioro na Azorach / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Trzeba wspomnieć, że klimat Azorów sprzyja wędrówkom. W najcieplejszych letnich miesiącach temperatura raczej nie przekracza 28°C. Zwykle oscyluje w okolicach 25°C. Najmniej opadów notowanych jest od drugiej połowy maja do końca sierpnia.

Portugalska perełka czeka na odkrycie

W większości miejsc, które miałam przyjemność zobaczyć na Azorach, nie było tłoczno. Rozległe przestrzenie sprawiały, że często jedynymi osobami, które miałam w zasięgu wzroku, byli wyłącznie towarzysze mojej wyprawy. Być może to kwestia terminu - druga połowa października w São Miguel pod kątem turystycznym nie jest sezonem wysokim. Odnoszę jednak wrażenie, że nadal nie jest to miejsce tak popularne jak np. Madera czy południowe wybrzeże Portugalii, więc daje znakomitą okazję do odpoczynku bez przemieszczania się w tłumie turystów.

Zdjęcie Czy już wiesz, gdzie spędzasz kolejny urlop? / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Na wyspie nie uświadczysz wielkich aglomeracji, a tutejsze klimatyczne miejscowości są pełne uroku. Zwłaszcza gdy możesz podpatrzyć codzienne zwyczaje mieszkańców lub poobserwować ich kameralne spotkania w lokalnych knajpkach nad szklaneczką czegoś mocniejszego.

Zdjęcie Punkt widokowy Escalvado / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Czy czas się tutaj zatrzymał? Nie do końca, ponieważ jest sporo udogodnień dla turystów. Nadal jednak obok pięciogwiazdkowych hoteli i restauracji wkomponowanych w krajobraz wyspy, bez trudu znajdziesz bistra z iście domową atmosferą. Szefowymi kuchni są panie ubrane w barwne podomki, które od razu kojarzą się z babcią. To wszystko sprawia, że chcesz, by czas faktycznie stanął w miejscu, ponieważ opuszczenie São Miguel to ostatnie, na co masz ochotę.

