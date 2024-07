Goczałkowice-Zdrój to jedno z dwóch uzdrowisk położonych w województwie śląskim. Miejscowość jest położona w sąsiedztwie lasów, a jednym z najważniejszych punktów malowniczego krajobrazu jest Jezioro Goczałkowickie, nazywane "śląskim morzem". Na terenie uzdrowiska znajduje się również inna perełka, która jest tłumnie odwiedzana przez okolicznych mieszkańców i turystów. Ogrody Kapias to barwne miejsce, które przyciąga o każdej porze roku.

Kapias: "najpiękniejsze ogrody na Śląsku"

"Najpiękniejsze ogrody na Śląsku" - takim określeniem cieszą się wśród niektórych ogrody Kapias w Goczałkowicach-Zdroju, które znajdują się przy ul. św. Anny 4.

- W 1979 roku właściciel obiektu Bronisław Kapias postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Na niewielkim niegdyś skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny, wprowadzał stopniowo architekturę ogrodową, stwarzając coraz to nowsze zielone zakątki - czytamy na oficjalnej stronie.

Na miejscu czekają piękne okazy, które w duecie z ogrodową architekturą tworzą miejsce jak z baśni.

Ogrody Kapias zachwycają turystów o każdej porze roku LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS East News

"Najpiękniejsze ogrody", "Najpiękniejsze miejsce ogrodowe jakie dotychczas widziałam", "Uwielbiam Wasze ogrody. Byłam już tyle razy i wciąż zachwycają mnie na nowo", "Odwiedzamy co najmniej dwa razy do roku", "Znamy i uwielbiamy. To nasz kierunek na niedzielny obiad, zakupy kolejnych roślin i spacer" - tak brzmi większość komentarzy publikowanych w mediach społecznościowych przez osoby, które miały okazję (i to nie raz) odwiedzić to malownicze miejsce położone na terenie znanego uzdrowiska.

Miejsce zostało podzielone na poszczególne strefy tematyczne. Oto niektóre z nich:

Ogród Wiejski,

Ogród Zachodzącego Słońca,

Nad Stawem,

Wrzosowisko,

Angielski,

Ogród Romantyczny,

Ogród Wiosna,

Ogród Zima,

Ogród Jesień.

W ogrodowym labiryncie

Na terenie ogrodów znajdują się również górki widokowe, miejsca do zabawy dla dzieci i labirynt, który rozciąga się na powierzchni niemal 4 hektarów. Został on zaprojektowany przez założyciela ogrodów, Bronisława Kapiasa.

- Przy wyjściu z labiryntu znajduje się wzgórze widokowe, z którego można spoglądać na dzieci. Wejście na punkt obserwacyjny mieści się od strony cienistego wzgórza. Zielone ściany tworzą żywotniki zachodnie odm. ‘Aureospicata’. Obecnie mają około półtorej metra wysokości. Oczywiście nie od razu labirynt wyglądał tak jak dzisiaj. Taką formę przybierał około 12 lat, a małe żywotniki były nasadzane tak, by wzrastając utworzyły zielone mury, które dziś cieszą naszych gości. W naszym labiryncie jeszcze nikt się nie zgubił! - czytamy w poście opublikowanym na facebookowej stronie Ogrodów Kapias.

Ogrody Kapias to prawdziwa perełka na mapie Goczałkowic-Zdroju LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS East News

Teren ogrodów jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. To im dedykowana jest ścieżka sensoryczna. Wszystkie rośliny znajdują się na podwyższeniach tak, by swobodnie było można ich dotknąć czy poczuć zapach.

- Celowo wprowadzil­iśmy tu rośliny o moc­nej woni, rośliny kon­trastu­jące kolorem ze sobą. W sercu kom­pozy­cji rośnie buk pospolity odm. ‘Pendula’ - czytamy na stronie.

Na terenie obiektu znajduje się również restauracja, w której można zjeść domowy obiad czy pyszny deser, a później ruszyć w dalszą wycieczkę. Ogrody Kapias są czynne przez cały rok, a wstęp jest darmowy.

Goczałkowice-Zdrój: uzdrowisko nad "śląskim morzem"

Goczałkowice-Zdrój to znane uzdrowisko MARZENA BUGALA POLSKA PRESS/Polska Press/East News East News

Nie mniej malownicze niż wspomniane ogrody, jest uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój, położone w powiecie pszczyńskim. Miejscowość jest położona w regionie Doliny Górnej Wisły, będącej częścią Kotliny Oświęcimskiej. Od południowego wschodu uzdrowisko otaczają pasma Beskidu, od północy Lasy Pszczyńskie i płaskowyże. Wieś leży nad Jeziorem Goczałkowickim, które jest głównym źródłem wody pitnej dla Górnego Śląska.

Już od XIX wieku działały tu pijalnia wód mineralnych, dom zdrojowy i pensjonaty. Władze pruskie poszukiwały na terenie miejscowości pokładów soli i przypadkowo odkryły złoża solanki. W latach 1860-1862 zaczęły powstawać tu pierwsze obiekty zdrojowe. Działające na terenie Goczałkowic-Zdroju sanatoria specjalizują się w leczeniu narządów ruchu (zwłaszcza reumatologicznych i ortopedycznych), chorób laryngologicznych, chorób naczyń obwodowych oraz rehabilitacją osób z cukrzycą. Jak czytamy na oficjalnej stronie uzdrowiska, każdego roku z oferty sanatoriów, korzysta ponad 10 tys. kuracjuszy.

Jezioro Goczałkowickie to jedno z najpiękniejszych miejsc na terenie uzdrowiska Adrian Slazok/REPORTER East News

Jednym z miejsc, które jest chętnie odwiedzane przez kuracjuszy czy turystów, jest wspomniane już "śląskie morze", czyli Jezioro Goczałkowickie. Powstało w 1956 roku. To jeden z największych sztucznych akwenów w Polsce - jego powierzchnia wynosi 3200 ha. Pełni on wiele ważnych funkcji, a jedną z nich jest przede wszystkim zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Tychów, Wodzisławia Śląskiego, Pszczyny, Żor czy Rybnika. Okolice zbiornika to miejsce lęgowe licznych gatunków ptaków. Dla mieszkańców i turystów została udostępniona korona zapory, która tworzy część spacerową i łączy Goczałkowice-Zdrój z Zabrzegiem. Warto wybrać się tu na spacer, rowerową przejażdżkę czy na rolki.

