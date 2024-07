Polska na własne oczy to podróżniczy cykl dziennikarek i dziennikarzy działu Lifestyle portalu Interia. Przez całe wakacje zapraszamy Was do wspólnego odkrywania Polski, odwiedzając miejsca popularne, kultowe, ale też nieco zapomniane i te, które dopiero czekają na odkrycie. Ruszajcie z nami w podróż po Polsce! Dziś sprawdzamy atrakcje, wydarzenia i ceny w Jeleniej Górze i okolicach.

Czy Karkonosze są gotowe na turystów? "Tendencja jest wzrostowa"

Katarzyna Holewa z Karkonoskiej Informacji Turystycznej wyjaśnia, że Jelenia Góra najczęściej odwiedzana jest przez gości z Polski, Czech i Niemiec. Struktura wieku turystów jest różnorodna, gdyż z Niemiec przyjeżdżają głównie emeryci, natomiast z pozostałych miejsc i młodsi i starsi wczasowicze. Wyjaśnia, że ze względu na położenie miasta i jego atrakcje każdy znajdzie coś dla siebie. Jelenia Góra jest odpowiednia dla małych dzieci, młodzieży, osób w wieku produktywnym oraz osób starszych. Emeryci najchętniej korzystają z uroków Uzdrowiska Cieplice.

Samą Informację Turystyczną każdego roku odwiedza ponad 20 tys. osób, a tendencja jest wzrostowa. Karkonosze są gotowe na turystów przez cały rok! Występuje tu sezon turystyczny zarówno letni jak i zimowy. dodaje Katarzyna Holewa

Co ciekawe, w 2023 roku Karkonoską Informację Turystyczną odwiedziło dokładnie 27 217 osób, a Karkonoski Park Narodowy aż 2 300 000. Dodatkowo w 2023 roku pracownicy Karkonoskiej Informacji Turystycznej stworzyli cykl spacerów pt. „Podróże po Jeleniej Górze”. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie zarówno znanych, jak i mniej popularnych atrakcji miasta. Poprzez różnorodność tras, program ten staje się nie tylko sposobem na aktywne spędzanie czasu, ale także inspiruje do odkrywania nowych miejsc i wydarzeń kulturalnych w Jeleniej Górze. Spacery z przewodnikiem odbywają się:

w każdą środę lipca i sierpnia — zbiórka na Placu Ratuszowym o godz. 12:00,

11, 25 lipca i 8, 22 sierpnia — zbiórka na Placu Piastowskim o godz. 17:30,

10 lipca i 7 sierpnia — zbiórka pod Karkonoską Informacją Turystyczną, ul. Jasna 11, o godz. 16:00.

Ceny noclegów i posiłków. Taniej niż w Zakopanem?

Koszt noclegu w Jeleniej Górze nie jest wygórowany, porównując do innych turystycznych miast w Polsce, takich jak Mielno, czy Zakopane. Osoby, którym nie zależy na wysokim standardzie, a wyłącznie eksplorowaniu zabytków i atrakcji, mogą wynająć pokój u gospodarza prywatnego lub zdecydować się na nocleg w jeleniogórskim domu studenckim. Koszt wynajmu pokoju dla dwóch osób na 6 nocy może wynieść ok. 750 zł.

Ciekawą formą noclegu w mieście jest także przyczepa campingowa, której koszt również za 6 dni w lipcu wynosi ok. 850 zł. Natomiast większość hoteli jest o standardzie 3 i 4-gwiazdkowym. Wielu turystów decyduje się na wynajem pokoju w Cieplicach Zdrój, które sąsiadują z Jelenią Górą. Ceny takich noclegów rozpoczynają się od ok. 1500 zł. Warto jednak w okresie letnim zastanowić się nad domkiem z dostępem do grilla, który umili ciepłe wieczory.

Ceny posiłków są zróżnicowane w zależności od standardu lokalu, jednak w większości są podobne np. do krakowskich. Gałka lodów kosztuje ok. 8 złotych, a za obiad dla jednej osoby należy zapłacić średnio 60 złotych. Chcąc sobie doliczyć do tego drinka i deser, należy być przygotowanym na koszt ok. 100 zł za osobę. Jeśli chcemy już wydawać na jedzenie w lokalach, warto zorientować się wcześniej, co dobrego mogą nam zaoferować. Z ręką na sercu mogę polecić Karczmę Placek czy Golonka, oraz mało regionalny, lecz ciekawy lokal American Burger. Są to miejsca, z których na pewno nie wyjdziecie z pustymi brzuchami.

Jeśli chodzi o koszty, nie zauważyłem jakiejś różnicy w porównaniu do innych rejonów Polski. mówi turysta Łukasz B.

Jelenia Góra: Miasto festiwali teatrów ulicznych

Jelenia Góra to ciekawe miasto, którego ścisłe centrum jest bogate w zabytki z różnych epok. Miasto można zwiedzać pieszo, jednak pozostałe jej części takie jak Maciejowa, Czarne, Goduszyn, Sobieszów, Jagniątków lub uzdrowiskowa dzielnica Cieplice, warto odwiedzić rowerem lub autem. Jest także możliwość zwiedzania miasta z przewodnikiem dźwiękowym, który dostępny jest za darmo po zeskanowaniu kodu QR z ulotni lub poprzez stronę internetową www.sudety.pro/jeleniagora. Przewodnik ten trwa ok. 45 minut i „oprowadza” po 16 miejscach.

Jelenią Górę warto odwiedzić ze względu na przepiękne górskie widoki. Jest tam wiele szlaków pieszych, czy to rowerowych, z których można podziwiać naturę. komentuje turysta Łukasz B.

Katarzyna Holewa wymienia najważniejsze atrakcje, które warto zobaczyć w Jeleniej Górze:

Podziemia Jeleniogórskie - Time Gates Bramy Czasu,

Muzeum Karkonoskie,

Muzeum Przyrodnicze,

Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów, Zamek Chojnik,

Dolina Pałaców i Ogrodów,

Muzeum Sentymentów w Kowarach.

Jelenia Góra odwiedzania jest nie tylko ze względu na liczne zabytki, ale także wiele wydarzeń organizowanych letnią porą. Po porannym zwiedzaniu każdy może wziąć udział w Letnim Kinie Plenerowym, Koncertach Promenadowych, czy też Cieplickich Koncertach Organowych. Warto zaznaczyć, że między 11 a 14 lipca 2024 roku na Placu Ratuszowym odbywa się 41. Festiwal Teatrów Ulicznych. Wydarzenie to nie pozostaje bez znaczenia. Otóż w mieście znajdziemy rzeźbę Szczudlarza Jeleniogórskiego, który ma przypominać o tym, że to właśnie tam w 1983 roku narodził się pierwszy festiwal teatrów ulicznych w Polsce.

Karkonoskie widoki przyciągają turystów. Zamek owiany historią

Jednym z najciekawszych punktów do odwiedzenia jest Zamek Chojnik, do którego, aby się dostać, należy przejść ok. 40-minutową drogę przez Karkonoski Park Narodowy. Wstęp do parku kosztuje 10 zł, a do zamku 15 zł. Obiekt ten znajduje się na wierzchołku granitowej góry o wysokości 627 m n.p.p. Na szczyt prowadzą trzy znakowane szlaki turystyczne.

Pierwszy z nich to szlak czerwony, który rozpoczyna się w Sobieszowie, tuż obok dawnego kościoła ewangelickiego. Po drodze można zatrzymać się na punkcie widokowym, skąd przyjezdni podziwiają Śnieżkę, Dolinę Choińca i Zachełmie. Następny to szlak czarny i rozpoczyna się w tym samym miejscu, co czerwony, jednak podczas tej trasy można zobaczyć Zbójeckie skały i jaskinię Dziurawy Kamień. Trzeci jest szlak żółty, który wiedzie z Podgórzyna Dolnego.

Zamek przypadnie do gustu miłośnikom historii, gdyż tamtejszy drewniany dwór istniał już w 1241 roku i mówi się, że murowaną budowlę wzniósł książę świdnicko-jaworski Bolko I, aby bronić nowo skolonizowane ziemie. Na terenie obiektu panuje pradawna atmosfera i wszystkie części można zwiedzać samodzielnie. Każde pomieszczenie zamku jest szczegółowo opisane, a na placu opatulonym przez mury, możemy posłuchać legendy związanej z zamkiem. Najpiękniejsze widoki są z wieży, gdzie dostrzeżemy panoramę Karkonoszy i dachy Zamku Grodziec.

Zwiedzanie rowerem zielonego oblicza Jeleniej Góry i okolic

W Jeleniej Górze i Cieplicach Zdrój nie brakuje sielankowych tras rowerowych. Z łatwością można wypożyczyć sobie rower, np. w hotelu lub innym punkcie rekreacyjnym. Koszt wynajęcia zwykłego roweru to ok. 60 zł, a elektrycznego ok. 100 zł. Zdecydowałam się na rower elektryczny, aby móc przejechać dłuższą trasę, nie martwiąc się o to, czy moja kondycja temu podoła. Dzięki temu mogłam cieszyć się w pełni widokami.

Wyjazd w Karkonosze poleciłbym szczególnie osobom, które chcą odpocząć od miejskiego życia, aby rozkoszować się naturą. mówi turysta Łukasz B.

Moja przejażdżka rozpoczęła się w Cieplicach Zdrój, skąd udałam się w stronę Jeleniej Góry, mijałam także popularny lokal Perłę Zachodu, który polecany jest przez lokalnych mieszkańców. W końcu udało mi się dotrzeć nad Zaporę Pilchowice. Muszę przyznać jednak, że trasa nie należała do najprostszych. Długi odcinek należy przejechać przez miasto, a następnie przez lasy. Drogi były wąskie, niektóre wyłożone kostką, inne zaś kamieniami. Na trasie na szczęście jest wiele punktów widokowych, na których można się zatrzymać i odpocząć. Jednak prawdziwa przygoda rozpoczęła się, gdy minęłam już zaporę i wracałam okrężną drogą do Cieplic Zdrój. Tamtejsza trasa była szeroka i opatulona widokami gór oraz łąk. Po drodze można było zobaczyć zwierzęta takie jak krowy, czy kozy.

Trasy rowerowe bardzo mi się podobały. Są różnorodne i z pięknymi widokami, a po drodze można zatrzymać się w karczmie. komentuje turysta Adam S.

