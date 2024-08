Zalecany czas przebywania w wodzie to 20-30 minut. Pamiętajmy też, że wody siarkowe mają specyficzny zapach, jednak dzięki otwartej przestrzeni, odczucie zapachu siarki jest mniej intensywne, co zwiększa komfort korzystania z obiektu.

Baseny są otwarte od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00-20:00, w piątki od 9:00 do 20:00, w soboty od 9:00 do 21:00 oraz w niedziele od 9:00 do 20:00.