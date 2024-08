To idealne miejsce na relaks i podreperowanie zdrowia. W Miszkolcu odprężymy się w ciepłych wodach o temperaturze od 30 do 35 stopni Celsjusza, ale także skorzystamy z ich zdrowotnych właściwości . Woda w basenach zawiera cenne minerały, takie jak jod, brom i potas, które korzystnie wpływają na układ krążenia, schorzenia naczyń krwionośnych, problemy z układem oddechowym oraz zaburzenia pracy serca. Kąpiele te mogą również pomóc w łagodzeniu objawów nerwicy, czyniąc to miejsce prawdziwym azylem dla ciała i duszy.

Wizyta w termach Miszkolca to nie tylko okazja do relaksu, ale także świetny punkt wyjścia do zwiedzania okolicznych atrakcji. Całodniowy bilet do strefy SPA kosztuje około 75 złotych, a w wybrane dni można skorzystać z basenów także nocą, co dodatkowo potęguje magiczną atmosferę tego miejsca.