Historia basenu miejskiego w Gorlicach sięga roku 1976, kiedy to po raz pierwszy udostępniono go mieszkańcom. Po prawie półwieczu funkcjonowania, obiekt doczekał się gruntownej renowacji , dzięki której został dostosowany do współczesnych standardów i potrzeb lokalnej ludności. Dzięki modernizacji basen jest teraz dostępny dla osób w każdym wieku, a jego różnorodne atrakcje - od klasycznej niecki pływackiej po zjeżdżalnie i hydromasażery - gwarantują rozrywkę zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Nowo otwarty basen w Gorlicach to miejsce, które zadowoli miłośników pływania i rekreacji. Centralnym punktem obiektu jest czterotorowa niecka pływacka, idealna do treningów i zabawy. Część rekreacyjna , połączona z niecką wąskim przesmykiem z kładką, oferuje liczne atrakcje, takie jak grzybki wodne, gejzery, a także dwie zjeżdżalnie, które przyciągną uwagę młodszych odwiedzających. Dla osób poszukujących relaksu dostępne są siedziska i leżanki z hydromasażerami, które pozwalają na chwilę wytchnienia w otoczeniu wody.

Otwarcie basenu było uroczystym wydarzeniem, podczas którego mieszkańcy symbolicznie przecięli wstęgę, otwierając tym samym drzwi do nowej przestrzeni rekreacyjnej. Ceny biletów zostały dostosowane do różnych grup wiekowych i godzin wejścia.



Dorośli za bilet zapłacą 30 zł, jednak po godzinie 16:00 cena spada do 22 zł. Dzieci, młodzież szkolna i studenci mogą liczyć na zniżki, płacąc odpowiednio 20 zł i 15 zł po godzinie 16:00. Podobne ulgi przewidziano dla emerytów.



Dla tych, którzy planują dłuższy pobyt, okolica basenu oferuje dodatkowe atrakcje, takie jak boisko do piłki siatkowej. Korzystanie z boiska jest darmowe dla posiadaczy biletów na basen, w przeciwnym razie kosztuje 15 zł za godzinę. Dodatkowo płatne jest także wypożyczenie leżaków.