Polska jest coraz częściej doceniana przez zagranicznych turystów. Poszczególne miasta i miejsca regularnie trafiają do czołówek rozmaitych rankingów. Niedawno popularna linia lotnicza stworzyła ranking 20 najlepszych miast Europy dla podróżujących solo. Na listę trafił Kraków, który został doceniony m.in. za atrakcje i dobrą kuchnię.

Z kolei ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków jest morze: czy to w Polsce, czy za granicą. W 2023 roku Polska Organizacja Turystyczna zapytała rodaków o plany wyjazdowe. Wówczas 42 proc. ankietowanych wskazało morze - dotyczyło to zarówno osób planujących wypoczynek w kraju, jak i za granicą. Jak zauważył prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, chociaż Polacy najczęściej wybierają popularne kurorty, to dostrzegalny jest trend wyszukiwania miejscowości mniej popularnych.