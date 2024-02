Bułgaria: Kierunek doceniany przez polskich urlopowiczów za niską cenę

Na stronach takich jak Travelplanet.pl lub Wakacje.pl z łatwością można złapać budżetową ofertę do nabierającej popularności Bułgarii. Touroperatorzy najwięcej wyjazdów organizują w kierunku Varny. Ceny takich wakacji rozpoczynają się już od 1539 zł za jedną osobę na 7 dni w pakiecie all inclusive. Luty to zdecydowanie dobry miesiąc na zarezerwowanie czerwcowych terminów w hotelach 3-5 gwiazdkowych. Za podobne pieniądze można także śmiało wybrać się nad Słoneczny Brzeg.

Jako że Varna jest trzecim co do wielkości miastem w Bułgarii, to oferuje turystom wiele atrakcji, zabytków i publicznych plaż. Natomiast Słoneczny Brzeg przypadnie do gustu osobom, którym zależy przede wszystkim na spokojniejszym wypoczynku w promieniach słońca i zobaczeniu pięknych krajobrazów.

Plaża w Varnie

Turcja: Ten kraj nigdy się nie znudzi polskim turystom

Kolejnym kierunkiem godnym polecenie do zakupu w lutym jest oczywiście Turcja, o której nie sposób jest zapomnieć. Z wielu badań przeprowadzanych przez ekspertów turystycznych wynika, że wciąż utrzymuje się w sercach Polaków. Koszty takiej wycieczki na czerwiec dla jednej osoby w pakiecie all inclusive rozpoczynają się już od 1600 zł. Co ciekawe taka sama oferta, jednak w innym terminie np. w lipcu może kosztować nawet 500-700 zł więcej za osobę. Propozycje sięgające do 2000 zł najczęściej ukierunkowane są w stronę miasta Antalya oraz Izmir.

Tunezja: Czy moda na ten kierunek powraca?

Miłym zaskoczeniem jest pojawienie się w całkiem niezłych cenach czerwcowych ofert do Tunezji, a koszty takich wycieczek rozpoczynają się już od 1778 zł za osobę w pakiecie all inclusive. Za tę cenę można liczyć nawet na hotel 4-gwiazdkowy. Wszystkie oferty nieprzekraczające 2000 zł są skierowane do Monastir. Warto wspomnieć, że w lipcu podobne wyjazdy są droższe o ok. 400 zł za jedną osobę.

Czy Tunezja wróci do łask Polaków?

Grecja: Wakacje za dużo niższą cenę

Biura podróży oferują także kilka ciekawych ofert do Grecji. Dla przykładu za 1867 zł za jedną osobę na 7 dni w czerwcu w pakiecie all inclusive można polecieć w kierunku miasta Iraklion. Za podobną cenę można wybrać się także na Zakinthos, gdzie w lipcu takie wakacje kosztują ok. 2700 zł za osobę. Grecja to zawsze gwarancja nieziemskich widoków, cudownych plaż zarówno tych piaszczystych, jak i kamienistych. Turyści wiele zawdzięczają także klimatowi, jaki tworzą lokalsi swoją gościnnością i serdecznością.

Każda z greckich wysp zachwyca swoją indywidualnością

Egipt: Popularność tego kraju nie maleje

Natomiast wybierając Egipt za niecałe 2000 zł, można udać się w kierunku Sharm el Sheikh lub Hurghady. To najpopularniejsze kierunki turystyczne w kraju, które przyjezdnym mają do zaoferowania wiele dobrego. Polacy chętnie wybierają Egipt każdego roku, co potwierdzają badania przeprowadzane przez biura podróży. To dobre miejsce dla osób chcących odpocząć w słońcu na piaszczystych plażach, doświadczyć sportów wodnych, zobaczyć niepowtarzalne widoki. Warto zaznaczyć, że w późniejszych miesiącach za podobny standard w hotelu 3-gwiazdkowym za jedną osobę a pakiecie all inclusive można zapłacić nawet 600 zł więcej.

Plaża w Sharm el Sheikh