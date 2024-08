Saint-Tropez: Miasteczko luksusu, pięknego wybrzeża i bogatej historii

Choć Francja najczęściej kojarzy się z Paryżem, to jednak ma turystom do zaoferowania znacznie więcej niż wieża Eiffla. Poznaj korzenie malowniczego miasteczka z głęboką historią, jakim jest Saint-Tropez. To miejsce wielu opowieści, filmów i pysznego jedzenia.