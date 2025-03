Chorwacki Rzym perełką Istrii. Historia miasta sięga starożytności

Pula to malownicze miasto położone w południowej części Istrii - półwyspu, w którym wpływy włoskie zauważalne są po dziś dzień.

Pula ma bogatą historię, która sięga czasów starożytnych. Już w III wieku p.n.e. zamieszkiwali ją Ilirzy, ale prawdziwy rozkwit miasto przeżyło pod panowaniem Rzymian, którzy uczynili je jednym z ważniejszych ośrodków administracyjnych i handlowych.

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego miasto przechodziło z rąk do rąk - znajdowało się pod panowaniem Bizancjum, Wenecjan, Austriaków, a nawet Włoch. Dopiero po II wojnie światowej stało się częścią Chorwacji. Dzięki tej burzliwej historii Pula jest dziś prawdziwą mozaiką kultur i stylów architektonicznych, co czyni ją fascynującym miejscem do zwiedzania.

Największa atrakcja Puli. To jeden z najlepiej zachowanych antycznych amfiteatrów

Bez wątpienia największą perłą miasta jest rzymski amfiteatr, znany również jako Arena w Puli. To jedna z najlepiej zachowanych tego typu starożytnych budowli na świecie i to między innymi dzięki niej, Pula zyskała miano "chorwackiego Rzymu". Innym powodem jest fakt, że tak jak stolica Włoch, miasto to leży na siedmiu wzgórzach.

Amfiteatr powstał w I wieku n.e., za czasów cesarza Wespazjana, który wraz z synem Tytusem wzniósł także Koloseum w Rzymie. W czasach świetności amfiteatr mógł pomieścić około 23 tysięcy widzów, którzy przychodzili oglądać walki gladiatorów.

Dziś Arena w Puli jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Chorwacji i wciąż służy jako miejsce kulturalnych wydarzeń. Organizowane są tu koncerty, spektakle teatralne oraz słynny Festiwal Filmowy w Puli. Możliwość wejścia na arenę i przechadzania się po jej wnętrzu to niezapomniane przeżycie, które pozwala przenieść się w czasie do epoki starożytnego Rzymu.

Amfiteatr w Puli to jeden z rzymskich symboli tego miasta 123RF/PICSEL

Co jeszcze warto zobaczyć w Puli? Podczas wakacji nie możesz ich pominąć

Twierdza Kastel - najlepszy punkt widokowy

Pula od wieków miała strategiczne znaczenie, dlatego Wenecjanie w XVII wieku zbudowali tu twierdzę Kastel, która chroniła miasto przed wrogami. Dziś w jej murach mieści się Muzeum Historyczne i Morskie Istrii, ale największą atrakcją jest widok z twierdzy. Panorama miasta, portu i okolicznych zatok zapiera dech w piersiach, szczególnie o zachodzie słońca.

Łuk Sergiusza - brama do zabytkowego centrum

Spacerując po Puli, nie możemy przegapić Łuku Sergiusza, nazywanego również Złotą Bramą. To rzymski łuk triumfalny, wzniesiony około 30 roku p.n.e. ku czci wpływowej rodziny Sergiuszów. Stanowi on doskonały przykład klasycznej architektury korynckiej i prowadzi do malowniczego starego miasta.

Tuż za łukiem znajduje się ulica Sergijevaca - tętniący życiem deptak pełen klimatycznych kawiarni, restauracji i sklepików z pamiątkami. To idealne miejsce, by spróbować lokalnych specjałów, takich jak trufle, oliwa czy słynne wina z Istrii.

Targowisko miejskie - serce lokalnego życia

Aby poczuć prawdziwą atmosferę Puli, warto odwiedzić gradska tržnica, czyli miejskie targowisko. Można tu kupić świeże owoce i warzywa, wędliny, sery oraz rękodzieło miejscowych rzemieślników. Szczególną popularnością cieszą się produkty z lawendy - miód, nalewki czy pachnące saszetki, które będą świetną pamiątką z podróży.

Najpiękniejsze plaże w okolicach Puli. Turkusowa woda i urokliwe zatoki

Choć Pula słynie głównie ze swoich zabytków, warto również skorzystać z uroków wybrzeża Adriatyku. W okolicy miasta znajduje się wiele malowniczych plaż, z których każda ma swój unikalny charakter. Najpiękniejsze z nich to:

plaża Hawajska - idealna dla miłośników nurkowania i spokojnych zatoczek z lazurową wodą,

plaża Ambrela - odznaczona Błękitną Flagą, z jasnym żwirkiem i płytką wodą, doskonała dla rodzin z dziećmi,

plaża Valkane - otoczona śródziemnomorską roślinnością, z pełną infrastrukturą turystyczną i możliwością uprawiania sportów wodnych.

Bez względu na to, którą plażę wybierzemy, woda jest tu krystalicznie czysta, a widoki na Adriatyk - niezapomniane.

W okolicy Puli znajdziemy wiele malowniczych plaż 123RF/PICSEL

Jak dostać się do Puli? Loty na czerwiec kupimy już za jedyne 144 zł

Pula to świetny kierunek na wakacje, również z uwagi na łatwy dojazd. Możemy tu dotrzeć na kilka sposobów:

samochodem - podróż z Polski zajmuje około 11-14 godzin, w zależności od miejsca startu. Trasa prowadzi przez Czechy, Austrię i Słowenię, a po drodze czekają piękne krajobrazy,

samolotem - w sezonie letnim dostępne są bezpośrednie loty z Polski. Czas przelotu wynosi około 1,5 godziny, a ceny biletów zaczynają się już od 144 zł (w dwie strony) w czerwcu oraz od 250 zł w lipcu.

Pula może pochwalić się dobrze rozwiniętą komunikacją autobusową i promową, co umożliwia łatwe zwiedzanie całej Istrii.

