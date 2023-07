Spis treści: 01 Polski i chorwacki to fałszywi przyjaciele. Zdradliwe słowa w języku chorwackim

02 Podstawowe zwroty po chorwacku. Te proste słowa wykorzystasz na co dzień

03 Te zwroty przydadzą ci się w sklepach i restauracjach

04 Jak zapytać o drogę, jeśli się zgubiliśmy? Kilka przydatnych zwrotów związanych z transportem

Znajomość języka angielskiego, chociażby na podstawowym poziomie bardzo ułatwi nam komunikowanie się w różnych sytuacjach, jednak z Chorwatami dogadamy się też po polsku, a nawet jak to nazywają niektórzy turyści "na migi". Chorwaci słyną ze swojej otwartości, dlatego nietrudno nawiązać z nimi kontakt.

Od około ośmiu lat spędzam wakacje w Chorwacji i nigdy nie było sytuacji, w której bym się nie dogadał. Region nie ma znaczenia - czy to na Istrii, czy daleko na południowej Dalmacji, zawsze można się było z lokalnymi mieszkańcami dogadać napisał użytkownik fora internetowego dotyczącego Chorwacji.

Język chorwacki należy do grupy języków południowosłowiańskich, co oznacza, że ma wiele cech wspólnych z językiem polskim. Niech nas jednak to nie zwiedzie. Mimo że niektóre słowa brzmią podobnie, a czasami i tak samo, mogą mieć zupełnie inne znaczenie niż w języku polskim.

Zdjęcie Chorwacki jest językiem podobnym do polskiego / 123RF/PICSEL

Polski i chorwacki to fałszywi przyjaciele. Zdradliwe słowa w języku chorwackim

Jedną z sytuacji, w których możemy źle zrozumieć komunikat naszego rozmówcy, jest pytanie o drogę w momencie gdy się zgubimy lub chcemy dotrzeć do pewnego punktu. Gdy już uda nam się sklecić zdanie w taki sposób, aby miejscowy nas zrozumiał, w jego odpowiedzi wyłapujemy słowo "pravo", myśląc sobie, że zapewne Chorwat instruuje nas, abyśmy skręcili w jakąś ulicę. Nic bardziej mylnego! Słowo "pravo" oznacza tak naprawdę "prosto". Natomiast jeśli szukamy toalety, pamiętajmy, że słowo "zachod", wcale nie oznacza zachodu. Po chorwacku "zachod" to właśnie toaleta. Oto inne przykłady słów, które mogą nas nieźle zmylić:

godina - rok

rok - termin

jagoda - truskawka

dinja - melon

ljubiti - całować

vrijedna žena - pracowita kobieta

Zdjęcie Kupując owoce na straganach w Chorwacji musimy uważać o co prosimy. Niektóre polskie słowa oznaczają zupełnie coś innego po chorwacku / Szymon Blik/Reporter / 123RF/PICSEL

Podstawowe zwroty po chorwacku. Te proste słowa wykorzystasz na co dzień

Mimo że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w Chorwacji bez problemu dogadamy się z miejscowymi, mówiąc po polsku, a jeśli to nie wystarczy to "na migi", warto jednak znać kilka zwrotów grzecznościowych oraz podstawowych słów, które ułatwią nam codzienne interakcje. Oto kilka prostych sposobów powitania i pożegnania po chorwacku:

dzień dobry - dobro jutro (do 10:00)/dobar dan

cześć - bok

witam - dobrodošli

dobry wieczór - dobra večer

do widzenia - doviđenja

do zobaczenia - vidimo se

dobranoc - laku noć

miłego dnia - ugodan dan

Zdjęcie Warto nauczyć się kilku chorwackich zwrotów / 123RF/PICSEL

Warto też poznać inne zwroty, w tym te grzecznościowe, które będziemy mogli wykorzystać w wielu sytuacjach. Posługiwanie się nawet najprostszymi słowami po chorwacku to też miły gest w stronę mieszkańców, który z pewnością zostanie przez nich ciepło odebrany. Warto przyswoić sobie przynajmniej chorwackie odpowiedniki "proszę", "dziękuję" i "przepraszam" - trzech słów, o których "magicznym" działaniu wiedzą nawet dzieci.

dziękuję - hvala

poproszę - molim

przepraszam - oprostite

tak - da

nie - ne

Jak się masz? - Kako ste?

dobrze - dobro

bardzo dobrze - vrlo dobro

smacznego - dobar tek

Zdjęcie Chorwacja to bardzo turystyczne miejsce, dlatego Chorwaci są otwarci i nie mają problemu z dogadywaniem się z turystami /123RF/PICSEL



Te zwroty przydadzą ci się w sklepach i restauracjach

Znając już kilka podstawowych słów, które pomogą nam rozpocząć rozmowę lub po prostu okazać otwartość oraz szacunek naszemu rozmówcy, warto pójść o krok dalej i nauczyć się kilku ważnych zwrotów, które z pewnością przydadzą nam się na wakacjach. Dzięki nim unikniemy nieporozumień, które mogą nas czasami słono kosztować.

Ile to kosztuje? - Koliko košta?

Poproszę kilogram/pół kilo - Molim kilo/pola kilo

Ile płacę? - Koliko plaćam?

Poproszę menu - Izvolite jelovnik

Jestem wegetarianinem - Ja sam vegetarijanac

bez cukru - bez šećera

wytrawne/słodkie - suho/slatko

wino czerwone/białe - vino crno/bijelo

Poproszę kawę/herbatę - Molim kavu/čaj

na wynos - odnijeti

Poproszę rachunek - Račun molim

Czy można płacić kartą kredytową?- Može li se platiti kreditnom karticom?

Zdjęcie Język chorwacki jest zbliżony brzmieniem do polskiego, jednak niektóre słowa mogą różnić się znaczeniem. / 123RF/PICSEL

Jak zapytać o drogę, jeśli się zgubiliśmy? Kilka przydatnych zwrotów związanych z transportem

Będąc pierwszy raz w nowym miejscu możemy znaleźć się w sytuacji, w której będziemy musieli zapytać kogoś o informacje związane z transportem. Z tego powodu warto poznać kilka podstawowych słów, zwłaszcza że mocno różnią się one od polskich.

lotnisko - zračna luka

przystanek autobusowy - autobusnog

dworzec kolejowy - zeljezničkog

taksówka - taksi

pociąg - vlak

Gdzie się kupuje bilet? - Gdje se kupuju karte?

Ile kosztuje bilet do... - Koliko košta karta za...

Poproszę bilet do... - Molim ( Vas ) kartu za...

Jak znaleźć... - Kako se nalazi...

Który autobus jedzie do... - Koji autobus vozi u...

Jak dojść do... - Kako doći do...

na lewo - na lijevo

na prawo - na desno