Najtańszy supermarket w Chorwacji. Tam za zakupy zapłacisz najmniej

Na początku warto podkreślić, że na wzrost cen w Chorwacji złożyło się wiele czynników, nie tylko zmiana waluty. Chorwacja, podobnie jak większość krajów w Europie zmaga się z podwyższeniem kosztów energii oraz wysoką inflacją. To wszystko przekłada się na ceny żywności, które w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosły o około 15 procent.

Gdzie robić zakupy w Chorwacji, by zaoszczędzić?

Aby zaoszczędzić na zakupach spożywczych, musimy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Pierwszą z nich jest rodzaj sklepu. W dużych supermarketach zapłacimy za zakupy znacznie mniej niż w lokalnych sklepikach i delikatesach.

Innym czynnikiem, który wpływa na ceny w sklepach, jest ich położenie. Robiąc zakupy w centrum turystycznego kurortu lub w miejscach często odwiedzanych przez turystów wydamy więcej niż za zakupy w sklepach umieszczonych na obrzeżach miast, lub oddalonych od miejsc turystycznych.

Zdjęcie Najtańsze zakupy w Chorwacji zrobimy w dużych supermarketach / 123RF/PICSEL

Oto najtańszy supermarket w Chorwacji

Najpopularniejsze chorwackie sieci supermarketów to Konzum, Plodine, a także Tommy. Oferują one szeroki asortyment, jednak ceny towarów są tam nieco wyższe niż w przypadku zagranicznych sieci. Jeśli więc zależy nam na jak najtańszych zakupach w Chorwacji, powinniśmy wybrać się do Lidla.

Ta niemiecka sieć sklepów dyskontowych uchodzi za jedną z najtańszych w całej Europie. Mimo niskich cen znajdziemy tam dobrej jakości produkty, a liczne oferty i promocje sprawiają, że zakupy w Lidlu mogą okazać się jeszcze tańsze, niż się tego spodziewamy.

Do innych zagranicznych i popularnych sieci sklepów należy Kaufland, jednak tam ceny są nieco wyższe niż w Lidlu. Jeszcze więcej za zakupy zapłacimy w Sparze.

Zdjęcie Konzum to najpopularniejsza sieć sklepów w Chorwacji / 123RF/PICSEL

Przykładowe ceny w Lidlu

Sprawdziliśmy, jakich cen możemy obecnie spodziewać się w Lidlach w Chorwacji. Oto ile zapłacimy za przykładowe artykuły, które mogą nam się przydać w czasie wakacji:

serek śmietankowy 200 g - 0,99 euro (4,44 zł)

(4,44 zł) chleb 600 g - 0,89 euro (3,99 zł)

(3,99 zł) makaron 600 g - 1,29 euro (5,78 zł)

(5,78 zł) ryż 1 kg - 1,59 euro (7,13 zł)

(7,13 zł) mleko 1 l - 0, 89 euro (3,99 zł)

(3,99 zł) arbuz 1 kg - 0,55 euro (2,46 zł)

(2,46 zł) woda 1,5 l - 0,89 euro (3,99 zł)

(3,99 zł) mięso mielone 450 g - 2,79 euro (12,50 zł)