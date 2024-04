Szczecin, choć nie jest pierwszym wyborem na mapie turystycznej Polaków, to jest w stanie zaoferować wiele ciekawych atrakcji i zabytków. Wiosna to idealny okres na odwiedzenie miasta, gdyż zdobi je wtedy aż ok. 158 kwitnących magnolii. W maju przyjezdnym będą towarzyszyć malownicze widoki i kwieciste zapachy.

Szczecin jest wręcz stworzony do aktywnego relaksu. Jednym z ulubionych miejsc mieszkańców są Jasne Błonia im. Papieża Jana Pawła II , czyli park założony w latach 1925-1927. To doskonałe miejsce na spacer, przejażdżkę rowerową lub piknik na świeżym powietrzu.

Co ciekawe, to katastrofa w kopalni kredy w 1925 roku przyczyniła się do powstania jeziora. Do dziś mieszkańcy uważają, że na dnie wody można dostrzec dawne wagoniki kolejowe.