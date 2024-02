Najpopularniejsze kierunki turystyczne wiosną 2024. City break zyskuje na popularności

Połowa ferii już za nami, a więc rodacy zaczynają rozmyślać o wiosennych wyjazdach. Według danych platformy podróży eSky.pl i agencji GfK blisko połowa ankietowanych Polaków rezerwuje krótkie podróże od jednego do trzech miesięcy przed wylotem. Z badań wynika także, że aż 70 procent turystów z zeszłego roku wybrało się także na city break.

Jarosław Grabczak odpowiedzialny za rozwój oferty produktowej w Grupie eSky wyjaśnia, że trzydniowy pobyt na Malcie w 4-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniem za 800 zł jest możliwy. Istotne jest jednak zaplanowanie wyjazdu z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Podobne ceny oferuje także Cypr, jednak z wyżywieniem może być różnie. Warto zaznaczyć, że Polacy chętnie latają również do Rzymu.

Choć nie tak chętnie jak jeszcze rok temu. mówi Jarosław Grabczak

Popularnością cieszą się także Ateny, Barcelona i Alicante. Taką podróż z hotelem można zarezerwować za ok. 1,2 tys. zł od osoby.

Hiszpańskie i maltańskie wakacje będą hitem tej wiosny. Ile kosztuje Polaków taki wypoczynek?

Wiosną 2024 roku 22 procent Polaków decydujących się na city break na własną rękę wybiera Hiszpanię. Najczęstsze kierunki to Barcelona, Alicante oraz Malaga. Co ciekawe koszt podróży do Malagi wynosi ok. 1 tys. zł, a cena obejmuje hotel i lot. Możemy spodziewać się tam ulicznych pokazów flamenco, wejść na liczne wzgórza z panoramą miasta lub odwiedzić słynne muzeum sztuki współczesnej Centre Pompidou.

Chcąc wybrać się do Alicante lub Barcelony należy przyszykować się na koszt ok. 1,3 tys. zł. Średnia temperatura wiosną w Alicante wynosi 18-24 stopnie Celsjusza, a miasto swą popularność zyskało dzięki zamkowi Santa Barbara na szczycie Góry Benacantil, kolorowym kamienicom w Starym Mieście oraz piaszczystym plażom. Wybierając się do Barcelony warto zwrócić uwagę na architekturę Gaudiego na czele z Sagrada Familia i Parkiem Güell, a także tętniącą życiem ulicę La Rambla i lokalne przysmaki.

- Dzięki prowadzonym cyklicznie badaniom wiemy, że elastyczność i wygoda to jedne z najczęstszych przyczyn, dla których Polacy stawiają na samodzielnie zorganizowany city break z lotem i hotelem w cenie. Decydując się na krótki wyjazd do hiszpańskich miast, najchętniej rezerwujemy nocleg w 4-gwiazdkowym obiekcie, wybierając zarówno te oferty, które zapewnią im co najmniej śniadanie, jak i wyżywienie we własnym zakresie w alternatywnych formach zakwaterowania, jak np. apartamenty - zaznacza Jarosław Grabczak.

Niemałym zainteresowaniem cieszy się także Malta, a okazuje się, że jest to jeden z najtańszych kierunków na wiosenną podróż. Popularnością cieszą się dwa miasta: Sliema i Qawra. Koszt takiego urlopu to ok. 800-900 zł dla jednej osoby. Oferty najczęściej zawierają lot i pobyt w 4-gwiazdkowym hotelu. Większość z nich zawiera także śniadanie, a niektóre z nich nawet obiadokolację. Odwiedzając Maltę w okresie wiosennym, należy przyszykować się na średnią temperaturę 17-22 stopnie Celsjusza. Będzie to zdecydowanie ciekawy wybór dla osób, które lubią wodne sporty oraz zagraniczną kuchnię.

Polacy chętnie wracają do "kolebki naszej kultury, cywilizacji"

Rodacy może nie tak często jak kiedyś, chętnie wybierają się na city break do Rzymu. Niektórzy decydują się także na Ateny. Za kilkudniowy pobyt w stolicy Włoch zapłacimy ok. 1,2 tys. zł od osoby. Natomiast pobyt w Atenach może okazać się tańszy o 100 zł. Wszystkie oferty obejmują lot oraz hotel.

- To są kolebki naszej kultury, cywilizacji, które umiejętnie łączą je z nowoczesnością. Gdy Polacy lecą tam wiosną, to zarówno w Rzymie, jak i w Atenach decydują się na nieco niższy standard noclegu niż np. w Hiszpanii czy na Malcie: z reguły wybierają bowiem hotele 3-gwiazdkowe. To dlatego, że na Maltę i Hiszpanię - nawet w krótkim okresie - patrzymy z perspektywy wyjazdów wakacyjnych, nawet gdy są one poza sezonem. Dlatego szukamy tam większej ilości udogodnień, a brak jednej "gwiazdki" w Rzymie czy Atenach kompensujemy dobrą lokalizacją względem atrakcji turystycznych lub posiłkiem wliczonym w cenę - tłumaczy Jarosław Grabczak.

Popularnością wśród rodaków cieszy się również słoneczny Cypr, gdzie możemy spodziewać się temperatury sięgającej nawet do 25 stopni Celsjusza. Za przelot i kilkudniowy pobyt w 3-gwiazdkowym hotelu w Larnace bez posiłków zapłacimy ok. 800 zł za osobę.

Do najpopularniejszych atrakcji, które oferuje ta śródziemnomorska wyspa, należy m.in. zwiedzanie jeziora Salt Lake, które zimą gości tysiące flamingów, a latem wysycha i zostawia na powierzchni grubą warstwę soli. Goście miasta wybierają się także na spacery po promenadzie Finikoudes i Dzielnicy Tureckiej, gdzie sprzedaje się wyroby rzemieślnicze. wyjaśnia Jarosław Grabczak.

